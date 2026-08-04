網約車條例生效首日 市民呻call車難 議員指條例阻嚇力大 促加推筆試名額

規管網約車條例的大部分法律條文正式生效，其中，司機因非法取酬載客(俗稱「白牌車」)被定罪，將面臨停牌不少於12個月的嚴厲懲罰。在新法例下，有市民指，「Call咗成朝都無車！」亦有網約司機表示，「要睇定啲。」有立法會議員認為，現時條例規定極具阻嚇力，令不少白牌車司機暫時停載，但要有效遏止白牌車司機重出江湖，關鍵在於政府的執法力度。至於取代的士筆試的「的士及網約車綜合筆試」昨起亦開始接受報名，署方首日共收到逾千份網上申請，首批考生預計將於9月中開始應考。

俗稱規管網約車的《2025年道路交通(修訂)(網約車服務)條例》已於昨日起實施大部分條文，並定於8月22日起全面生效。屆時，任何未領牌照經營網約車平台或未持證載客均屬違法。未領取有效出租汽車許可證而非法載客取酬的司機，首次定罪最高可被判罰款1萬港元及監禁6個月；再次犯案則可處罰2.5萬元及監禁12個月。此外，違規司機亦會被取消駕駛資格，為期不少於12個月、不多於3年。

運輸署：反應正面 或應需求加開考試場次 至於的士及網約車綜合筆試昨日起接受報名，首批考試將於9月中展開。綜合筆試維持45分鐘，分為「的士及網約車營運」與「道路使用者守則」兩部分。前者設30條多項選擇題，須答對25題，及格率要求較以往傳統的士筆試(40題中須答對34題)為低；後者則維持35題選擇題。 運輸署回覆本報查詢指，截至昨日下午6時，運輸署共收到逾千份網上申請，形容反應正面。署方續指，筆試會於長沙灣政府合署運輸署轄下的筆試中心舉辦，會密切留意綜合筆試的申請情況，並因應需求加開考試場次，推動整體點對點交通服務行業持續發展。

滴滴香港支持審慎推動制度 措施實施首日，網上有市民表示，「Call咗成朝都無車！！」有全職駕駛網約車的司機稱，新例下擔心被罰停牌最少1年兼留案底，又指不少同行都暫時減少開工，觀望政府「每日嚴厲執法還是得個講字。」 Uber表示，鼓勵司機盡早備考筆試及報讀課程以順利過渡，已夥拍駕駛學校提供優惠；同時擴大專屬支援團隊一倍，提供全方位牌照申請指引。而「滴滴香港」表示支持政府審慎推動制度，正籌備申請平台牌照及推進合規準備。

莊豪鋒

莊豪鋒：條例具阻嚇力 平日會使用Uber Taxi的實政圓桌議員莊豪鋒接受本報訪問時表示，他昨日早上繁忙時段召喚的士前往立法會，僅花兩至三分鐘便獲接單；下午前往屯門亦是一兩分鐘即有車接送，坦言未有感到新規例對日常出行造成影響。針對部分市民反映「call車難」，他相信有部分白牌車司機因懼怕新法例而暫時停載。 莊豪鋒指，現時條例規定違者停牌不少於12個月，對司機而言極具阻嚇力，「12個月無得揸車，架車同車位都好難處理」；不過，他亦直言「條例阻嚇力高但執法力低，往往會令人覺得『值博率高』」，要有效遏止白牌車司機重出江湖，關鍵在於政府的執法力度。

至於綜合筆試的反應，莊豪鋒認為筆試會吸引現職司機、因新規例有意入行的司機，以及希望考取多個牌照的人士，故預料市場反應會非常熱烈。但他同時擔憂考試及審批進度未必能配合需求，「排隊排到(車輛許可證)開始抽籤，可能會造成不公」，建議當局加推筆試名額。