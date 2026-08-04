屯門青山公路水管滲漏搶修工程已完成　上午9時半起恢復供水 (更新)

屯門青山公路近屯利街有一條直徑600毫米的食水鋼水管滲漏，相關屋苑及屯門官立中學再受影響。水務署表示，受事故影響，屯門青山公路青山灣段因緊急水管維修工程需要，部分北行線昨日(3日)深夜11時起停食水供應，並調配兩輛水車及逾30個水箱提供臨時食水起封閉。 水務署全力搶修後，屯門青山公路近屯利街的緊急水管維修工程已經完成，怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園的食水供應已於今日(4日)早上9時半起陸續恢復正常。署方表示，已將該段喉管納入風險為本水管改善工程，並會與相關部門及持份者緊密協調，以期今年底展開相關工程。

促簡化審批相關行政程序 屯門區議員鍾健峰在港台節目表示，同一範圍短期內已是第三次受水管滲漏影響，今次滲漏位置與上一次相距約20米。涉事水管自屯門新市鎮發展初期已啟用，使用年期已超過40年老舊喉管在持續水壓下尚可維持，但不停「一開一熄」下，極易誘發管路其他脆弱位置出現新滲漏，促請水務署之後密切監察水壓，並評估是否需要採取鋪設臨時喉管等中期措施。 鍾健峰提及，雖然該段水管已被納入改善工程計劃內，惟工程尚未展開即接連爆裂。由於青山公路屬於區內交通幹道，工程涉及向路政署及警方申請封路許可，審批過程需時導致工程需分階段進行，認為應簡化相關行政程序，並建議當局長遠應檢討供水網絡架構，適當增加後備供水網絡以分擔風險，同時探討在新建大廈引入直接接駁水車的供水設計，確保緊急停水時大廈水缸仍能維持基本供水，減少市民受影響程度。

多重因素導致水管反覆滲漏 香港工程師學會土木分部主席陳可兒在同一節目表示，鋼水管壽命一般約30至40年，同一條水管短時間內反覆滲漏有多重因素，可能是維修時開挖過附近路面令沉降不平均，增加其他位置的壓力，亦有機會因為喉管已老化，加上涉事水管位於青山公路，交通繁忙影響老化速度。她建議當局在水管頭尾位置加裝壓力監察器，實時監測水壓波動，若發現某段水壓突降，即可精準定位受損位置並進行排查，從而決定替換範圍。 水務署表示，涉事水管位於青山公路青山灣段北行快線及慢線之間，為保障行車安全及配合水管維修需要，青山公路青山灣段由屯興路至屯利街的一段北行線，已於(3日)晚上9時30分起全線封閉，駕駛人士需改用其他道路，相關行車路段預計於明日(5日)早上6時重開。