單親父店舖偷兩張共值25萬Pokémon卡囚1年　官：我都唔知咁貴

尖沙咀一間寶可夢(Pokémon)卡牌專門店4月發生失竊案，一名35歲無業男涉在店舖內佯裝查看卡牌，待店主從上鎖玻璃櫃取出2張卡後伸手奪走拔足逃跑，涉案卡共值約25萬元。男子周一（3日）於九龍城裁判法院承認盜竊罪(資料圖片)

尖沙咀一間寶可夢(Pokémon)卡牌專門店4月發生失竊案，一名35歲無業單親父親涉在店舖內佯裝查看卡牌，待店主從上鎖玻璃櫃取出2張卡後伸手奪走拔足逃跑，涉案卡共值約25萬元。男子周一（3日）於九龍城裁判法院承認盜竊罪，署理主任裁判官鄭念慈稱：「我都唔知咁貴，十幾萬一張。」，直言案情相當嚴重，接近搶奪，考慮前科及認罪等情況後，判處入獄12個月，並提醒事主仍可循民事訴訟追討。

35歲被告伍子俊，被控於4月9日在尖沙咀加連威老道嘉威大廈Light TGG偷竊兩張寶可夢卡片。案情指，被告當日下午到訪零售店，要求查看2張鎖在玻璃櫥窗的寶可夢卡牌，店主取出後，被告突然拿走卡牌逃去。店主隨即報警，被告翌日被捕，警誡下指：「我偷咗呢2張卡，之後俾咗何生。」