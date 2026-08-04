有外傭借錢後蓄意失職逼僱主解僱避追債　團體促全面禁止外傭借貸

政府加強規管持牌放債人，首階段措施本月起實施，月入6,000元或以下人士，還款比率不可超過35%；月入6,001至1.2萬元人士，還款比率上限不可超過40%。國際家政服務業持續發展聯會會長林夏瑤今早(4日)在電台節目透露，有外傭蓄意疏忽照顧兒童逼僱主解僱，然後就會有追債人上門滋擾僱主，促當局全面禁止外傭借貸。

外傭群組不斷推廣「不借就笨」

林夏瑤表示，新法例雖禁止放債人要求借款人提供貸款諮詢人，但有僱主反映，有些放債人要求外傭以大廈保安卡作抵押，方便之後上門追債，亦有僱主從家中閉路電視看到間中有陌生人按門鈴滋擾。有些僱主為了安全自行借錢予外傭，最後發現外傭在外仍欠巨債，金額高達80萬元以上。事實上在新法例實施前，有些外傭群組已不斷推廣「不借就笨」、「早借早處理」等信息，令很多外傭在外借貸幾十萬元不等。她直指，新例設借貸上限只能「防君子不防小人」，有些外傭會在網上不法貸款，促當局全面禁止外傭借貸之外，入境處需要審批刻意斷約的外僱應否可再發簽證。