騙案｜偽冒電子簽證網站呃個人資料及申請費　私隱公署3個月接16投訴

暑假是外遊旺季，疑似偽冒電子簽證網站亦時有出現。私隱專員公署過去3個月共接獲16宗查詢或投訴個案，均涉及向懷疑假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付申請費用。私隱專員公署呼籲市民提高警覺，在進行電子簽證及提供個人資料前，先核實電子簽證網站真偽，以保障個人資料私隱。

損失金額介乎300多元至1,700多元

私隱專員公署接獲的相關投訴及查詢顯示，事主在網上搜尋目的地簽證、電子旅行證或入境卡申請網站時，誤信搜尋結果，並在提交姓名、性別、國籍、護照號碼及出生日期等個人資料，以及支付申請費和相關附加費後，才發現有關網站可能是假冒網站。個別個案的損失金額介乎港幣300多元至港幣1,700多元不等。