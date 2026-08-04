新皇崗口岸｜消息指本月測試4次 動員3.6萬公務員

新建皇崗口岸港方口岸區已交付特區政府管轄。據了解，特區政府近日發出內部通告，將再啟動「全政府總動員」機制，在本月4個日子徵召約3.6萬人次公務員，測試皇崗過關系統及運載能力，其中本月29日的測試規模最大，料有1.5萬至2萬名公務員參與。保安局稱待港深兩地政府確認口岸具備安全、暢順運作的條件後，會公布正式開通日期。
4日的大型測試分別於下周四（8月13日）下午及之後3個周六（8月15、22日、29日）下午進行，逐步上調進行不同的人流壓力測試。其中8月13日需1000人參與，8月15日需5000人，8月22日需1萬人，8月29日測試規模最大，需有1.5萬至2萬名公務員參與。由於測試涉及人數眾多，預料各部門也要「交人」。
要帶回鄉證模擬過關 可獲發還交通費
早前啟德體育園啟用前，政府也動員萬計公務員測試，當時政府向每名參加者發放100元車馬費。不過今次口岸測試安排不同，演練期間涉及的交通費可根據《公務員事務規例》發還。通告也提醒參加者要查核是否持有有效回鄉證，參加者要扮演過境旅客角色，預料深圳方面屆時也會參與演練，測試過關通道、聯合一站式車道等運作。
保安局稱港深兩地政府正展開後續準備工作，包括涵蓋約20個類別、逾百個不同規模的演練和測試，包括系統、交通流量、壓力測試、應急演練等，當中亦有過萬人的大型演練。將參考過往大型基建演練測試的經驗，動員各個部門的公務員參與，測試關口和周邊設施的承載能力，改善運作細節安排。
入境處處長郭俊峯接受報章訪問時提到，新口岸共設置134條「合作查驗」自助通道，旅客只需檢查一次證件就可完成兩地出入境手續，為應付新皇崗口岸的運作需要，除了現時屬於落馬洲管制站的人員調任至新皇崗口岸外，處方已透過招聘退休後服務合約計劃的員工以加強人手，並會密切留意新皇崗口岸在開啟後實際的通關流量，採取各項應對措施，包括繼續靈活調配人手、優化工作流程、善用資訊科技、以應付口岸的服務需求，確保出入境檢查服務暢順。