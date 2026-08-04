新皇崗口岸｜消息指本月測試4次 動員3.6萬公務員

新建皇崗口岸港方口岸區已交付特區政府管轄。據了解，特區政府近日發出內部通告，將再啟動「全政府總動員」機制，在本月4個日子徵召約3.6萬人次公務員，測試皇崗過關系統及運載能力，其中本月29日的測試規模最大，料有1.5萬至2萬名公務員參與。保安局稱待港深兩地政府確認口岸具備安全、暢順運作的條件後，會公布正式開通日期。

4日的大型測試分別於下周四（8月13日）下午及之後3個周六（8月15、22日、29日）下午進行，逐步上調進行不同的人流壓力測試。其中8月13日需1000人參與，8月15日需5000人，8月22日需1萬人，8月29日測試規模最大，需有1.5萬至2萬名公務員參與。由於測試涉及人數眾多，預料各部門也要「交人」。