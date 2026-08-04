尖沙咀酒吧命案｜「左口」被控謀殺還押候訊 投訴還押條件差　警稱有提供紙內褲

尖沙咀一樓上酒吧上月26日凌晨發生毆打事件，32歲姓楊男商人疑他人發生爭執，被圍毆致頭部重創，搶救6日不治。涉案40歲黑幫和勝和頭目「左口」及男經理分別被控謀殺及協助罪犯罪名，今早在九龍城裁判法院首次提堂(有線新聞畫面)

尖沙咀一樓上酒吧上月26日凌晨發生毆打事件，32歲姓楊男商人疑他人發生爭執，被圍毆致頭部重創，搶救6日不治。涉案40歲黑幫和勝和頭目「左口」及男經理分別被控謀殺及協助罪犯罪名，今早在九龍城裁判法院首次提堂，二人暫毋須答辯，控方申請將「左口」案押後至8月8日，待進行認人手續，還押交由警方看管。控方另申請將男經理押後至10月29日，待與其他案件一併處理及進一步調查，獲裁判官陳志輝批准，二人還押候訊。

40歲被告曾煒程，報稱無業，被控一項謀殺罪。控罪指，他於被控於7月25日在尖沙咀金馬倫道26號至28號金壘商業中心4樓Club Revel謀殺男子楊淦全。另一52歲被告鄭玉麟，報稱工程公司經理，被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪。控罪指，他於7月27日，在香港某處當曾煒程犯可逮捕的罪行，即謀殺，而他知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，向曾煒程提供運輸以協助他逃走，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。

投訴遭警方暴力對待

首被告「左口」透過律師表示沒有保釋申請，惟反對在短時間內進行認人手續，指其照片被傳媒大幅報道，短時間內進行認人會對首被告造成不公。辯方另投訴，首被告自周六自首後，羈留地點衛生環境惡劣，更遭警方暴力對待。次被告透過律師申請保釋，陳官考慮雙方陳詞後，拒絕其保釋申請。

「左口」自行在庭上作投訴，要求改為還押懲教署看管，指「我已經4日係警署，無沖涼、無刷牙、無換底衫褲，廁所淤塞，好潮濕，有烏蠅，我24小時無見過太陽，不見天日。我想要好少少嘅生活條件環境，今朝仲畀警方暴力對待，我想要有人權嘅環境底下協助警方」。控方指，因要安排認人手續，故此要求由警方看管被告，警方有為被告安排一次性內褲及牙膏牙刷等衛生用品。裁判官回應法庭沒有權力安排拘留地點，「還押期間好難你想點就點」，表示「有啲咩你只可以同警方講…佢哋話會安排啲紙內褲，牙刷牙膏」。