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出版：2026-Aug-04 15:50
更新：2026-Aug-04 17:10

Fun Coffee騙局｜聲稱年回報率可達278%　6男女涉225案被捕騙款9400萬

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6男女涉Fun Coffee騙局被捕，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元。(鍾式明攝)

6男女涉Fun Coffee騙局被捕，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元。(鍾式明攝)

聲稱紥根越南的「Fun Coffee」去年年底進軍香港，自稱資金規模逾10億美元，團隊人數超過5,000人，並將自身與瑞幸咖啡、星巴克等連鎖咖啡品牌相提並論，甚至聲稱計劃上市，主要以咖啡投資與高報酬為誘因，實為加密貨幣投資騙局。香港證監會日前發出公告，將有關投資項目列入「可疑投資產品」警示名單。香港警方聯同澳門司警採取行動，以涉嫌詐騙等罪拘捕15女，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元。

6男女涉Fun Coffee騙局被捕，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元。 6男女涉Fun Coffee騙局被捕，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元。(鍾式明攝) 6男女涉Fun Coffee騙局被捕，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元。(鍾式明攝) 澳門警方搜查有關場所，檢獲一批證物。 香港警方搜查有關場所，檢獲一批證物。 商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司羅婉珊及訛騙案調查組高級督察黃斯淇。(鍾式明攝)

警方由上月開始陸續接獲市民報案，聲稱由去年7月起參與一個名為「Fun Coffee GCM專案」的投資計劃，涉案公司對外聲稱投資項目是有關研發高科技咖啡設備、咖啡基因優化技術，以及智慧灌溉與施肥系統發展等範疇，游說投資者以虛擬貨幣參與計劃，聲稱投資金額越高、存放資金時期越長，相對回報亦越高。

額外獎賞鼓勵介紹親友加入

涉案公司亦透過舉辦投資簡介會、社交聚會及其他宣傳活動，遊說市民加入有關投資計劃，並以獲取額外獎賞鼓勵介紹親友加入。當有市民表示有興趣後，涉案人士便會指示他們下載「Fun Coffee」手機應用程式並完成登記，其後按照平台客服指示，將虛擬貨幣轉帳至指定加密貨幣錢包地址，完成充值後再於應用程式內選擇不同投資方案。有關投資方案包括「啟航」、「成長」及「遠航」3級別，年回報率可達約197%至278%。應用程式亦設有入金獎勵、推薦獎勵、每日簽到務等機制，鼓勵投資者持續使用平台及投入更多資金。

上月20日手機應用程式突然停運

部分投資者受到高額回報及熟人介紹所吸引而參與，但當中有不少投資者對涉案公司背景、項目實際運作模式，以及相關投資風險未有充分了解。部分早期投資者曾成功提取小額回報，令他們降低戒心，進一步增加投資金額。直至上月20日，「Fun Coffee」手機應用程式突然停止運作，投資者未能透過平台提取已投資款項及聲稱回報，多次嘗試聯絡平台客服亦一直未獲回覆，懷疑受騙於是報警。

警方搜查涉案處所及被捕人士住所，檢獲大量證物。(鍾式明攝) 警方搜查涉案處所及被捕人士住所，檢獲大量證物。(鍾式明攝) 警方搜查涉案處所及被捕人士住所，檢獲大量證物。(鍾式明攝) 警方搜查涉案處所及被捕人士住所，檢獲大量證物。(鍾式明攝) 警方搜查涉案處所及被捕人士住所，檢獲大量證物。(鍾式明攝) 警方搜查涉案處所及被捕人士住所，檢獲大量證物。(鍾式明攝) 警方搜查涉案處所及被捕人士住所，檢獲大量證物。(鍾式明攝) 警方搜查涉案處所及被捕人士住所，檢獲大量證物。(鍾式明攝)

上月20日手機應用程式突然停運

部分投資者受到高額回報及熟人介紹所吸引而參與，但當中有不少投資者對涉案公司背景、項目實際運作模式，以及相關投資風險未有充分了解。部分早期投資者曾成功提取小額回報，令他們降低戒心，進一步增加投資金額。直至上月20日，「Fun Coffee」手機應用程式突然停止運作，投資者未能透過平台提取已投資款項及聲稱回報，多次嘗試聯絡平台客服亦一直未獲回覆，懷疑受騙於是報警。

相關營業處所已停止運作

由於案件涉及跨境元素，經香港警方及澳門司法警察局協調部署後，於上周六(1日)至昨日(3日)期間採取聯合執法行動。香港警方以涉嫌串謀詐騙拘捕1男5女，年齡介乎51至64歲，包括涉案公司董事、股東、公司秘書，以及涉嫌負責推廣項目及招募投資者的骨幹成員。警方正調查各人的角色及分工，例如在公司營運、項目推廣及招募投資者方面的參與程度。

行動期間，警方亦搜查位於九龍灣、尖沙咀、旺角及荃灣等的涉案處所，以及被捕人士住所，發現相關營業處所已停止運作，並檢獲約14.7萬元現金、16張銀行卡、6部流動電話，以及大量與涉案公司及投資計劃相關的文件及宣傳資料。此外，警方凍結約61萬元懷疑犯罪得益。

澳門警以「加重詐騙罪」拘2女

截至昨日，香港警方共接獲225宗相關報案，涉及總損失約9,400萬港元，受害人年齡介乎32至83歲，當中包括退休人士。澳門警方則共接獲9宗相關舉報，涉及損失約360萬澳門元，並以「加重詐騙罪」拘捕2名涉案女子。目前，警方正對檢獲的子設備進行詳細法證檢驗，並聯絡其他受害人以獲取更多資料。

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