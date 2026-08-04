Fun Coffee騙局｜聲稱年回報率可達278%　6男女涉225案被捕騙款9400萬

6男女涉Fun Coffee騙局被捕，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元。(鍾式明攝)

聲稱紥根越南的「Fun Coffee」去年年底進軍香港，自稱資金規模逾10億美元，團隊人數超過5,000人，並將自身與瑞幸咖啡、星巴克等連鎖咖啡品牌相提並論，甚至聲稱計劃上市，主要以咖啡投資與高報酬為誘因，實為加密貨幣投資騙局。香港證監會日前發出公告，將有關投資項目列入「可疑投資產品」警示名單。香港警方聯同澳門司警採取行動，以涉嫌詐騙等罪拘捕1男5女，共涉及225宗案件，騙款高達9,400萬元。

警方由上月開始陸續接獲市民報案，聲稱由去年7月起參與一個名為「Fun Coffee GCM專案」的投資計劃，涉案公司對外聲稱投資項目是有關研發高科技咖啡設備、咖啡基因優化技術，以及智慧灌溉與施肥系統發展等範疇，游說投資者以虛擬貨幣參與計劃，聲稱投資金額越高、存放資金時期越長，相對回報亦越高。 額外獎賞鼓勵介紹親友加入 涉案公司亦透過舉辦投資簡介會、社交聚會及其他宣傳活動，遊說市民加入有關投資計劃，並以獲取額外獎賞鼓勵介紹親友加入。當有市民表示有興趣後，涉案人士便會指示他們下載「Fun Coffee」手機應用程式並完成登記，其後按照平台客服指示，將虛擬貨幣轉帳至指定加密貨幣錢包地址，完成充值後再於應用程式內選擇不同投資方案。有關投資方案包括「啟航」、「成長」及「遠航」3級別，年回報率可達約197%至278%。應用程式亦設有入金獎勵、推薦獎勵、每日簽到務等機制，鼓勵投資者持續使用平台及投入更多資金。

上月20日手機應用程式突然停運 部分投資者受到高額回報及熟人介紹所吸引而參與，但當中有不少投資者對涉案公司背景、項目實際運作模式，以及相關投資風險未有充分了解。部分早期投資者曾成功提取小額回報，令他們降低戒心，進一步增加投資金額。直至上月20日，「Fun Coffee」手機應用程式突然停止運作，投資者未能透過平台提取已投資款項及聲稱回報，多次嘗試聯絡平台客服亦一直未獲回覆，懷疑受騙於是報警。

上月20日手機應用程式突然停運 部分投資者受到高額回報及熟人介紹所吸引而參與，但當中有不少投資者對涉案公司背景、項目實際運作模式，以及相關投資風險未有充分了解。部分早期投資者曾成功提取小額回報，令他們降低戒心，進一步增加投資金額。直至上月20日，「Fun Coffee」手機應用程式突然停止運作，投資者未能透過平台提取已投資款項及聲稱回報，多次嘗試聯絡平台客服亦一直未獲回覆，懷疑受騙於是報警。 相關營業處所已停止運作 由於案件涉及跨境元素，經香港警方及澳門司法警察局協調部署後，於上周六(1日)至昨日(3日)期間採取聯合執法行動。香港警方以涉嫌串謀詐騙拘捕1男5女，年齡介乎51至64歲，包括涉案公司董事、股東、公司秘書，以及涉嫌負責推廣項目及招募投資者的骨幹成員。警方正調查各人的角色及分工，例如在公司營運、項目推廣及招募投資者方面的參與程度。

行動期間，警方亦搜查位於九龍灣、尖沙咀、旺角及荃灣等的涉案處所，以及被捕人士住所，發現相關營業處所已停止運作，並檢獲約14.7萬元現金、16張銀行卡、6部流動電話，以及大量與涉案公司及投資計劃相關的文件及宣傳資料。此外，警方凍結約61萬元懷疑犯罪得益。 澳門警以「加重詐騙罪」拘2女 截至昨日，香港警方共接獲225宗相關報案，涉及總損失約9,400萬港元，受害人年齡介乎32至83歲，當中包括退休人士。澳門警方則共接獲9宗相關舉報，涉及損失約360萬澳門元，並以「加重詐騙罪」拘捕2名涉案女子。目前，警方正對檢獲的子設備進行詳細法證檢驗，並聯絡其他受害人以獲取更多資料。