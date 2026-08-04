Ray Online｜屈穎妍：商戶只收現金唯一就是逃稅 倡稅局主動開file查

香港擁有發展成熟的電子支付生態，市民有多種非現金的支付選擇，惟仍有商戶仍堅持只收現金。資深傳媒人屈穎妍在無綫新聞電視節目《有理說得清》指，手機付款已漸成趨勢，現在連的士街市都可以用電子支付，認為商戶仍堅持只收現金的唯一可能「就是逃稅」，提議税務局主動對有關商戶「開file」調查。

屈穎妍指，新加坡米芝蓮網紅店「明輝田雞粥」東主牽涉一宗巨額逃稅案被捕，據報道他涉嫌逃稅近380萬坡元（約2200萬港元）。該東主住洋房開跑車，過奢華生活，家中更藏有240萬坡元現金（約1450多萬港元），他被揭發逃稅，除因為此店曾入選《新加坡米芝蓮指南》，成為遊客熱門打卡點惹當地稅局注意，更因為該店在電子支付極流行的今天仍一直「只收現金」。屈穎妍指他連把錢放進銀行的軌跡都抹掉，明顯是處心積慮逃稅。