香港機場舉行文化藝術節　主題為「香港上海雙城聚」

香港機場管理局聯同多個藝術團體舉行「香港國際機場文化藝術節2026」。今年藝術節首次在一號及二號客運大樓同步舉行，以「香港上海雙城聚」為主題，展現香港與上海兩座國際都會的獨有文化魅力。

機場一號及二號客運大樓接機大堂於今日至11月8日的藝術節期間，以香港唐樓與上海石庫門為靈感，轉化為沉浸式城市街景，讓旅客走進有蓋走廊及庭院，感受兩地建築交匯共融及文化傳承。現場特設攝影及畫作展覽，展出來自香港與上海的攝影作品，以照片及畫作記錄兩地獨特景致及城市變遷。一號客運大樓接機大堂的大型屏幕亦呈獻數碼藝術展，展示由香港、上海特殊需要人士以獨特視覺描繪的兩地面貌，以及香港中小學生藝術作品等。