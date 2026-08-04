香港機場舉行文化藝術節　主題為「香港上海雙城聚」

香港機場管理局聯同多個藝術團體舉行「香港國際機場文化藝術節2026」。今年藝術節首次在一號及二號客運大樓同步舉行，以「香港上海雙城聚」為主題，展現香港與上海兩座國際都會的獨有文化魅力。
機場一號及二號客運大樓接機大堂於今日至11月8日的藝術節期間，以香港唐樓與上海石庫門為靈感，轉化為沉浸式城市街景，讓旅客走進有蓋走廊及庭院，感受兩地建築交匯共融及文化傳承。現場特設攝影及畫作展覽，展出來自香港與上海的攝影作品，以照片及畫作記錄兩地獨特景致及城市變遷。一號客運大樓接機大堂的大型屏幕亦呈獻數碼藝術展，展示由香港、上海特殊需要人士以獨特視覺描繪的兩地面貌，以及香港中小學生藝術作品等。
一連三個周末有表演
由8月4日至23日一連三個周末，一號客運大樓接機大堂亦將舉行連串表演節目，由香港及上海藝術工作者同台獻藝。演出包括香港70至90年代耳熟能詳的粵語流行曲、源自上海的爵士樂曲、中樂及特色舞台表演，以及由兩地中小學生帶來的中西樂演奏、合唱團及舞蹈表演，透過音樂與藝術促進兩地文化交流，為旅客帶來豐富多元的視聽體驗。
活動開幕典禮由香港歌手鄧建明聯同香港傳承愛樂管弦樂團及上海樂灘城市樂隊，以合奏重新編排的經典作品《上海灘》揭開序幕，並分享演出如何推廣兩地音樂文化。
機管局行政總裁張李佳蕙在開幕典禮致辭時表示，香港國際機場不僅是世界級航空樞紐，更是連繫不同文化與促進交流的重要平台。她指出今年的文化藝術節別具意義，適逢二號客運大樓在5月啟用，一、二號客運大樓無縫連接，藝術節活動亦橫跨兩座客運大樓，讓來自世界各地的旅客領略到香港、上海雙城文化的無縫傳承。