內地女涉用錯漏百出學歷證書申優才　官指調查程序欠穩妥判無罪釋放

一名內地持雙程證女子被指以錯漏百出學歷證書申請優才計劃來港，當中「Authority」串錯成「Authosity」，成績單上的「GPA」則變「GPS」等。辯方今日(4日)於沙田裁判法院質疑，入境調查員查問被告的記事冊的內容不準確且存在不公，要求拒絕接納為呈堂證供。裁判官黃國輝裁決時指，負責查問被告的調查員，其記錄千瘡百孔且有多方面遺漏，因此記事冊不能呈堂，裁定案件表證不成立，被告無罪釋放。
被告蔣林霖(46歲)，被控串謀詐騙及向入境事務主任作出虛假陳述罪，指她於2025年與其他人串謀詐騙入境事務處處長及其人員，即藉着不誠實地及虛假地，向處長及其人員表示，曾獲泰國皇太后大學頒授工商管理碩士學位，在原本不批准的情況下批准被告、其配偶季正新、女兒湯衡根據優秀人才計劃進入香港；以及同年8月11日向入境事務主任，作出明知為虛假或自己亦不信為真確的陳述，即聲稱於2019年至2021年間，在中國內地以遠程方式完成泰國皇太后大學工商管理碩士學位。被告在2025年8月11日從高鐵西九龍站入境時被捕。
辯方反對記事冊呈堂時指，被告被處方列為目標人物，遭入境事務助理員潘瑞安查問時，對方沒有確認其母語便先入為主地以普通話溝通，質疑該記事冊的內容不公平，且在被告非自願下錄取。此外，潘在問話後才向被告發出羈留人士通知書，對被告造成不公，認為記事冊不應呈堂。
對調查員普通話水平表示質疑
黃官裁決時指，潘的記錄千瘡百孔，有多方面遺漏，亦沒有跟隨指引，例如沒有記錄問話完結時間，亦未有要求被告按照格式寫聲明，而且潘只得知被告來自內地，在沒有向被告確認其母語情況下，便用普通話與其溝通。惟潘的普通話水平僅來自中小學教育，沒有任何公開試證書佐證。此外，潘在庭上示範以普通話讀出「咩」字，但他僅把讓字音「讀歪」。黃官認為，普通話沒有「咩」字是常識，法庭認可的傳譯員亦確認普通話沒有「咩」字，對潘的普通話水平表示質疑。
此外，潘在問話後才向被告發出通知書及告知其權利，黃官形容此做法本末倒置，因為通知書的目的，是要讓被告清楚其權利，裁定本案情況有不公平，有關招認不可以呈堂。黃官續指，由於控方主要依賴有關招認，現時情況是無法證明涉案文件及陳述是虛假的，裁定案件表證不成立，被告無罪釋放。
案件編號：STCC3163/2025