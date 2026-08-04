內地女涉用錯漏百出學歷證書申優才　官指調查程序欠穩妥判無罪釋放

一名內地持雙程證女子被指以錯漏百出學歷證書申請優才計劃來港，當中「Authority」串錯成「Authosity」，成績單上的「GPA」則變「GPS」等。辯方今日(4日)於沙田裁判法院質疑，入境調查員查問被告的記事冊的內容不準確且存在不公，要求拒絕接納為呈堂證供。裁判官黃國輝裁決時指，負責查問被告的調查員，其記錄千瘡百孔且有多方面遺漏，因此記事冊不能呈堂，裁定案件表證不成立，被告無罪釋放。

被告蔣林霖(46歲)，被控串謀詐騙及向入境事務主任作出虛假陳述罪，指她於2025年與其他人串謀詐騙入境事務處處長及其人員，即藉着不誠實地及虛假地，向處長及其人員表示，曾獲泰國皇太后大學頒授工商管理碩士學位，在原本不批准的情況下批准被告、其配偶季正新、女兒湯衡根據優秀人才計劃進入香港；以及同年8月11日向入境事務主任，作出明知為虛假或自己亦不信為真確的陳述，即聲稱於2019年至2021年間，在中國內地以遠程方式完成泰國皇太后大學工商管理碩士學位。被告在2025年8月11日從高鐵西九龍站入境時被捕。