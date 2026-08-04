政府統計師涉開放日跟蹤拍攝16歲女學生　事主稱遭追隨2至3年　官裁定表證成立

政府統計處一名59歲男統計師，涉嫌於去年7月在一間港島區名校的開放日中，偷拍一名16歲女學生。女生隨即報警，警方將其拘捕，被告當時辯稱女事主貌似其舊朋友，故欲結識對方。被告否認一項遊蕩罪，案件今日（4日）在東區裁判法院正式開審。
被告為林永康，59歲，報稱政府統計處統計師，被控於2025年7月5日，在香港銅鑼灣一所學校內遊蕩，其獨處行為導致女事主X擔心自身安全。女事主X供稱，她早於2022年10月首次遇見被告。當時她每天經奧運站乘車上學，總會見到被告向她點頭，兩人唯一一次對話是對方曾詢問她是否正在考試。X起初有點頭回應，但隨著被告頻繁出沒，她開始感到不安，於是選擇避開其目光並刻意走開。此外，X透露曾目睹被告在中環站月台徘徊，即使有列車到站亦不上車，類似情況持續了長達兩至三年。
班主任察覺可疑男子徘徊
X表示，她於2025年7月5日學校開放日回校，班主任察覺有男子在走廊形跡可疑、不斷徘徊，並詢問班上同學有否留意。X循聲查看，驚覺該名男子正是她平日在港鐵站多次遇見的人，遂決定報警求助。
辯方盤問：被告只是參觀展品
辯方盤問時指出，被告從未跟蹤X乘車或上學。X同意，由於被告過去未有作出身體接觸或實質傷害，故當時未有立即報警。警方事後從被告手機檢獲45張照片，X在庭上確認其中17張為她在校內的照片，而開放日當天舉辦了多項講座及展覽，其餘則包括被告在展品前的自拍。
裁判官林子康裁定表證成立，被告選擇不作供及不傳召證人。辯方結案指，法庭不應考慮被告在開放日前的行為，被告當天在公眾地方出現，他只是參觀展品和拍照，其行為行為不足以令X擔憂其人身安全，難構成遊蕩罪。