政府統計師涉開放日跟蹤拍攝16歲女學生　事主稱遭追隨2至3年　官裁定表證成立

政府統計處一名59歲男統計師，涉嫌於去年7月在一間港島區名校的開放日中，偷拍一名16歲女學生。女生隨即報警，警方將其拘捕，被告當時辯稱女事主貌似其舊朋友，故欲結識對方。被告否認一項遊蕩罪，案件今日（4日）在東區裁判法院正式開審。

被告為林永康，59歲，報稱政府統計處統計師，被控於2025年7月5日，在香港銅鑼灣一所學校內遊蕩，其獨處行為導致女事主X擔心自身安全。女事主X供稱，她早於2022年10月首次遇見被告。當時她每天經奧運站乘車上學，總會見到被告向她點頭，兩人唯一一次對話是對方曾詢問她是否正在考試。X起初有點頭回應，但隨著被告頻繁出沒，她開始感到不安，於是選擇避開其目光並刻意走開。此外，X透露曾目睹被告在中環站月台徘徊，即使有列車到站亦不上車，類似情況持續了長達兩至三年。