Ray Online｜太古城停車場大塞車　區議員拋臨時封東廊出口建議捱轟

鰂魚涌太古城中心商場停車場，日前就懷疑因為出口路面擠塞而引致倒塞，唔少司機都抱怨喺停車場塞咗一個半鐘，先至成功出閘離開到停車場。東區區議員兼交通運輸委員會主席郭浩景話，當太古城圈嚴重塞車嘅時候，初步構思可以封咗東區走廊嘅太古城出口，將車流引導至西灣河再返嚟，並臨時唔准車輛由太古城道右轉太茂路，等停車場嘅車可以暢通離開。

留言批評建議阻居民出入

郭浩景回應《am730》查詢，重申喺社交平台提出嘅只係初步構想，而呢項建議亦非永久方案，而係當太古城內嚴重塞車嗰陣先實施臨時措施。佢坦言居民喺呢類臨時方案實施嗰陣，需要揸車兜個圈先返到屋企，不過比起困喺太古城中心內車路，甚至塞到上東區走廊嘅情況好。郭浩景話初步向太古地產提出建議方案，對方回應亦正研究繁忙時間嘅分流方法。郭浩景會持續同太古地產、警方、運輸署等溝通可行方案。

不過，唔少人就湧入郭浩景個Threads帖文，批評封閉東區走廊太古城出口嘅建議不智，特別係會影響一眾太古城住戶返屋企，以及兩條途經嘅巴士路線，「擴大塞車車龍唔會改善到問題，只會阻塞埋居民出入」、「聰明到建議封太古城居民最倚賴嘅出入口」。同時有留言提到，問題可能緣於停車場出口附近就有斑馬線，變相每次放兩架車又要讓行人過馬路，「不斷輪迴。」睇嚟要解決停車場出口塞車問題，仍然要再花啲時間研究唔同方案。