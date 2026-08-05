淋巴管畸形7歲童康復成亞洲首例 瑪麗電脈衝新技術治血管畸形

瑪麗醫院去年引入「電脈衝硬化治療」技術，治療血管畸形問題，最近更首度把技術應用在兒科血管畸形患者身上，為亞洲首例。技術透過微創技術大幅提升藥物滲透力，使醫生能夠以更低劑量、更低風險，達到更顯著治療效果。有接受新技術治療的患者，以往曾做開刀手術和傳統硬化治療，惟效果欠佳，現時治療後嘴唇紫黑色病灶患處外觀有明顯改善。

血管畸形屬先天性血管結構異常，可在動脈、靜脈或淋巴管發生，且無法自行退化。隨著患者年齡增長，病灶不僅會持續增大、影響外觀，更可能引致劇烈疼痛、出血，甚至壓迫神經或氣道，嚴重可致命。傳統治療上，靜脈或淋巴畸形多採用「硬化治療」，透過注射藥物令畸形血管收縮。然而，瑪麗醫院放射科顧問醫生朱賢麟指出，傳統硬化劑具有一定潛在副作用，在用藥劑量上必須極為審慎，尤其是體重較輕的兒科病人，常陷入療效與安全之間的兩難。