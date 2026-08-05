淋巴管畸形7歲童康復成亞洲首例 瑪麗電脈衝新技術治血管畸形

瑪麗醫院去年引入「電脈衝硬化治療」技術，治療血管畸形問題，最近更首度把技術應用在兒科血管畸形患者身上，為亞洲首例。技術透過微創技術大幅提升藥物滲透力，使醫生能夠以更低劑量、更低風險，達到更顯著治療效果。有接受新技術治療的患者，以往曾做開刀手術和傳統硬化治療，惟效果欠佳，現時治療後嘴唇紫黑色病灶患處外觀有明顯改善。
血管畸形屬先天性血管結構異常，可在動脈、靜脈或淋巴管發生，且無法自行退化。隨著患者年齡增長，病灶不僅會持續增大、影響外觀，更可能引致劇烈疼痛、出血，甚至壓迫神經或氣道，嚴重可致命。傳統治療上，靜脈或淋巴畸形多採用「硬化治療」，透過注射藥物令畸形血管收縮。然而，瑪麗醫院放射科顧問醫生朱賢麟指出，傳統硬化劑具有一定潛在副作用，在用藥劑量上必須極為審慎，尤其是體重較輕的兒科病人，常陷入療效與安全之間的兩難。
新技術滲透力增至少750倍
瑪麗醫院2023年與港大醫學院成立跨專科「血管畸形綜合治療團隊」，去年引入電脈衝硬化治療，在注射硬化劑時施加電脈衝，打開血管畸形細胞膜上的微孔，讓藥物更精準、高效地滲透進細胞內部，滲透力顯著提升至少750倍，醫生能以更低劑量、更低風險，達到更顯著治療效果。
瑪麗醫院外科榮譽專科醫生馮智衡表示，團隊至今已完成12宗成人及3宗兒科個案，包括背部有淋巴管畸形的7歲男童，屬亞洲首次把技術應用在兒童的個案。臨床數據顯示，國際上約九成患者獲得顯著改善，四成症狀完全緩解，而瑪麗醫院的初步臨床成效亦與國際水平持平。
美容顧問接受治療後重拾自信
23歲美容顧問張小姐自幼受左下唇靜脈畸形困擾，嘴唇出現紫黑色的病灶腫塊。她13歲時接受過開刀手術，去年12月亦做過傳統硬化治療，但效果均不理想，患處依然腫脹，嚴重影響說話、進食及社交自信。她兩個月前獲團隊為其進行電脈衝硬化治療，術後患處外觀顯著改善，功能恢復良好，讓她重拾自信。
過往病人常分散於不同專科跟進，瑪麗醫院2023年正式成立跨專科團隊，為患者提供一站式個人化診療。團隊強調，血管畸形愈早處理效果愈好，若等到病灶發展成熟或巨大化，難度將倍增，未來擬把技術應用至癌症化療結合電療技術。瑪麗醫院跨專科門診過去3年已服務逾150人次，團隊盼一站式評估與新技術應用，協助更多患者及早獲治療。