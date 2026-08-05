新皇崗口岸月內擬4次演練 料3.6萬名公僕參與

新皇崗口岸港方口岸區已於7月31日正式交付特區政府管轄，料最快9月通關。據了解，政府將於本月進行4次演練，屆時將動員約3.6萬名公務員參與演練。首場演練將於下周四(13日)進行，預料動員1,000人參與；隨後3場將安排在本月連續3個周六進行，最多動員1.5萬至2萬人。保安局表示，正與深圳一方展開後續準備工作，涵蓋逾百場演練和測試；會透過跨部門協作，動員公務員參與。

據了解，政府日前向部分公務員發通告，要求公務員參與測試演練。首場演練將於下周四舉行，將動員1,000人參與。其後3場將於下周六(15日)起連續3個周六舉行，參與演練的人數將由第2場的5,000人，逐步增至第3及第4場的1萬人，以及1.5萬至2萬人，其中一場會同時舉行反恐及大型事故演習。 通告又提到，演練屬工作時間內參與，無額外津貼，但可申領交通開支；又提醒參加者須攜帶有效回鄉證，參加者要扮演過境旅客。第一場演練在平日舉行，當局計劃租用旅遊巴士，接送公務員到新建皇崗口岸，其後場次演練為周末，計劃逐步加入其他公共交通工具，模擬交通情況。

黎棟國：演練時或出現各種突發情況 橫琴經驗可借鑑 保安局前局長黎棟國向本報表示，3萬多是相當多的人數，相信可足夠應付多次演練。他指，由於口岸的規模大，預計人流量亦大，相信局方需要設計不同場景的眾多，包括交通工具停泊和落客的狀況、在指定時間內自助通道和人工通道的通關情況，以及各類型的突發情況。 黎棟國相信，即使政府在演練時構思了不同場景，但到實際演練時還是會遇到各類突發情況。他以當年的e道為例，演練過程中亦出現不少「意外情況」，例如市民不懂得按手指模或擺放身份證等；相信演練有助政府總結和歸納各種情境。

黎棟國指，由於皇崗口岸採用的通關模式目前已在橫琴口岸使用，所以並非無先例可參考；在演練時或需要邀請3類主要的關口使用人，包括香港居民、內地居民，以及外國遊客，以便應對不同身份的人可能遇到的突然情況。對於正式通關時會否需要人流管控，黎棟國稱不擔憂出現「逼爆」情況，因公共交通工具承載力有限，政府可預計人流。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭稱，暫時未接獲相關通知，相信每個部門的公務員都要參與。他又指，參考之前啟德體育園演練的經驗，「入面買水都70蚊一支」，加上演練多在周末放假，期望有相關補償；又認為除了公務員外，亦可以邀請其他人員一同參與。

保安局：有逾百場演練和測試 通關日期適時公布 保安局回覆查詢時表示，特區政府與深方現正全面展開後續準備工作，包括進行涵蓋約20個類別、超過100個不同規模的演練和測試，包括系統測試、交通流量測試、壓力測試、應急演練等；當中亦包括預計將有過萬人參與的大型演練。局方指，將參考過往大型基建演練測試的經驗，透過跨部門協作，動員公務員參與，全面測試皇崗口岸和周邊設施的承載能力。通過不斷演練及持續優化細節安排，為皇崗口岸通關作出周全準備。公務員參與皇崗口岸演練屬於履行職務的性質，有關人員在參與演練期間涉及的交通費，可根據《公務員事務規例》的規定獲發還。

局方指，會繼續與深方緊密合作，待雙方確認口岸具備安全、暢順運作的條件後，粵港兩地政府會敲定正式開通日期，並適時向公眾公布。 入境處長郭俊峯接受傳媒訪問時表示，處方正積極進行系統和運作測試以及人員培訓，為口岸啟用作好準備。他指，新皇崗口岸的通關設施數量以及設計通關流量，均較現有的落馬洲管制站大幅增加，除了把現時落馬洲管制站的人員調任至新皇崗口岸，亦已透過招聘退休後服務合約計劃的員工加強人手，會密切留意啟用後的通關流量。