6月零售銷售按年升4.6%遜預期 業界料8月表現勝7月

本港零售市場仍面臨多重挑戰，最新零售銷售數據顯示，6月零售業總銷貨價值按年升4.6%，連續第14個月錄得增長，但增幅較5月放緩，亦低於市場預期的8.5%升幅。零售業界指出，6月為傳統淡季，加上適逢學生考試月份及暴雨頻繁等因素，影響本地消費，預計7月表現持續偏弱。

政府統計處昨公布，6月零售業總銷貨價值的臨時估計為315億元，較去年同月上升4.6%，扣除其間價格變動後，6月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升2.3%；上半年零售業總銷貨價值的臨時估計，較去年同期上升9.6%。