6月零售銷售按年升4.6%遜預期 業界料8月表現勝7月

本港零售市場仍面臨多重挑戰，最新零售銷售數據顯示，6月零售業總銷貨價值按年升4.6%，連續第14個月錄得增長，但增幅較5月放緩，亦低於市場預期的8.5%升幅。零售業界指出，6月為傳統淡季，加上適逢學生考試月份及暴雨頻繁等因素，影響本地消費，預計7月表現持續偏弱。
政府統計處昨公布，6月零售業總銷貨價值的臨時估計為315億元，較去年同月上升4.6%，扣除其間價格變動後，6月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升2.3%；上半年零售業總銷貨價值的臨時估計，較去年同期上升9.6%。
奢侈品表現最佳 燃料跌幅顯著
按零售商主要類別分析，6月表現最佳是珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，銷貨價值按年上升20.1%。其次為其他未分類消費品，上升9.3%；電器及其他未分類耐用消費品上升11.3%；家具及固定裝置上升5.1%；書報、文具及禮品上升2.6%；食品、酒類飲品及煙草上升2.5%。
在跌幅方面，燃料的銷貨價值按年下跌15.3%，其次為中藥下跌4.9%；汽車及汽車零件下跌4.3%；超級市場貨品下跌1.1%。
業界：6月屬傳統淡季 暴雨影響消費
香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，6月屬傳統淡季，加上學生考試月及暴雨較頻繁，影響本地消費及旅客訪港消費興致，導致零售數字增長較5月有所收窄。雖然世界盃有助帶動人流，惟受惠零售商主要為售賣零食，飲品等店舖。
謝邱安儀透露，協會訪問了4,100間零售店舖。調查結果顯示，逾三成受訪者預期7月生意將出現跌幅，主因惡劣天氣對零售銷售影響顯著，加上不少港人趁暑假外遊，下半月進入訪港旅客高峰期，仍未能抵銷港人外遊的影響。不過，近六成受訪者預計8月份銷售按年有升幅，預計持平的則佔近三成。
政府發言人表示，外部不確定性仍構成下行風險，政府將繼續密切監察外圍環境變化對本地消費市場潛在的影響。