港澳警搗破Fun Coffee騙局 涉款近億 8人落網

聲稱總部位於越南富國島的咖啡投資企業Fun Coffee，被揭以咖啡生意之名經營投資騙局。本港和澳門警方截至前日共接獲234宗相關舉報，涉款高達9,760萬元，最大一宗個案涉及超過900萬元。兩地警方近日以涉嫌串謀詐騙和加重詐騙罪，分別拘捕6人和2人，並將繼續追查涉案人士、資金流向及相關犯罪得益。 去年底進軍香港的Fun Coffee，聲稱扎根越南富國島，自稱資金規模逾10億美元，團隊人數超過5,000人，上月更遭證監會列入「可疑投資產品」名單。 程式停用聯絡不果始意識受騙

本港警方上月陸續接獲市民舉報，聲稱去年7月開始參加一個名為「Fun Coffee GCM專案」的投資計劃，調查顯示該公司對外聲稱投資項目為研發高科技咖啡設備、咖啡基因優化技術等範疇，並遊說投資者以虛擬貨幣參加計劃。不過，Fun Coffee電話應用程式上月20日突停止運作，投資者未能從平台提取已投資款項及聲稱回報，多次嘗試聯絡平台亦無果始意識受騙。 警方調查發現，涉事計劃設有3個投資方案，平台聲稱會按投資金額及存放期限提供相應回報，年回報率可達約197%至278%。若投資相等於約23萬港元的泰達幣、存放少於一年半，便可獲100萬港元利潤，折合每年回報率達278%；如投資多於一年半回報率更可高達4倍。

凍結61萬元懷疑犯罪得益 截至周一本港警方收到225宗舉報，涉款9,400萬元，受害人年齡介乎32至83歲，最大一宗來自51歲女受害人，涉款逾900萬元，而澳門同期就收到9宗舉報，涉款360萬澳門元。警方上周六至周一與澳門司警採取聯合行動，其間本港警方以串謀欺詐罪拘捕1男5女，年齡介乎51至64歲，並搜查位於九龍灣、尖沙咀、旺角及荃灣等涉案處所和被捕人士住所，檢獲約14.7萬元現金、投資計劃相關的文件及宣傳資料等，並凍結約61萬元懷疑犯罪得益；澳門司警亦以加重詐騙罪拘捕兩名女子。

商業罪案調查科訛騙調查組署理警司羅婉珊表示，往往有投資者並不了解涉案公司背景，甚至自己投資了甚麼，只見別人投資成功，以及自己投資後能獲得小額回報，便相信計劃真確並放下戒心，進一步加大投資額。集團過去曾舉辦投資簡介會、社交聚會、跑步比賽等活動接觸市民，遊說他們加入計劃舉辦的活動，其間更有藝人參與，警方指會調查所有涉案人士的角色，並會與澳門司法警察局及其他海外執法機構保持合作，追查涉案人士、資金流向及相關犯罪得益。