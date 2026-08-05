偽冒電子簽證網站 疑騙財偷資料 私隱署3個月接16宗 搜尋器查連結隨時中招 市民質疑營辦商未盡責把關

市民外遊要留意！近日有疑似偽冒電子簽證網站出現，一不小心隨時被騙財，同時被盜個人及信用卡資料！私隱專員公署表示，近月接獲多名市民有關查詢或投訴，懷疑向假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付申請費用而招損失。私隱專員公署呼籲市民提高警覺，在申請電子簽證及提供個人資料前，先核實電子簽證網站真偽，以保障個人資料私隱。有資訊科技專家提醒，在網上搜尋時須小心付費廣告連結，當中或夾雜假冒網站連結，而辦理簽證時必須仔細核對網址。

個人資料私隱專員公署表示，過去3個月共接獲16宗查詢或投訴個案，均涉及向懷疑假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付申請費用。私隱專員公署指，事主在網上搜尋目的地簽證、電子旅行證或入境卡申請網站時，誤信搜尋結果，並在提交姓名、性別、國籍、護照號碼及出生日期等個人資料，以及支付申請費和相關附加費後，才發現有關網站可能是假冒網站。個別個案的損失金額介乎300多港元至1,700多港元不等。

申請時被要求繳費驚覺非官方網站 市民丁先生去年4月計劃前往新加坡旅遊，出發前在網上搜尋並填寫電子入境卡。他憶述，當時隨意點擊了搜尋結果最頂端的網站，由於設計簡潔且「好有政府網頁感覺」，不虞有詐，隨即填寫個人資料及旅遊行程等細節。直至填妥所有資料、系統要求繳付400港元費用時，他才驚覺該網站並非新加坡官方網站。 丁先生表示，無法分辨該網站是由中介公司還是騙徒經營，發現非官網後已立即關閉網頁，但至今仍擔心個人資料有否落入不法之徒手中。他感嘆這類陷阱防不勝防，並質疑，「為甚麼Google會容許這些冒牌官方網站排在最前，誤導其他用戶？」

禤國全：訂機票住宿都要睇清楚 東瀛遊主席禤國全接受本報查詢指，旅行社暫未收到顧客就「偽冒電子簽證網站」的查詢，而旅行社只會為團友申辦簽證。他又指，現時不只做網上簽證要小心，訂機票住宿「要諗清楚，問下周邊嘅人，入網站亦要睇清楚」。

方保僑

專家：置頂網站為廣告連結 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，市民在網上搜尋簽證服務時，搜尋結果頂部往往是付費廣告連結，當中夾雜了代辦簽證公司及不法騙徒。他解釋，代辦公司雖會協助完成手續，但市民須支付額外費用；騙徒則會直接盜取受害人的金錢與個人資料。 方保僑強調，即使透過代辦公司申請，亦存在個人資料外洩的風險。他建議市民如欲避免金錢損失及私隱外洩，辦理簽證時必須仔細核對網址，因官方網站網址結尾通常包含「.gov」等政府字眼，若非官方網址，則很大機會是冒牌代辦或詐騙網站。

私隱專員公署亦提醒市民，透過網上申辦電子簽證時必須提高警覺，仔細核對完整網址。假冒網站的網址雖與官方相似，但往往有拼寫錯誤、多餘數字或字母。由於搜尋器結果有機會夾雜冒牌網站，市民應經相關國家駐港總領事館或官方機構網站的指定連結進入平台，切勿盲目輕信搜尋結果。如對簽證要求存疑，應向旅行社或官方機構查詢，並多加留意公署、警方等發布的防騙資訊，以提升防範意識。

吳傑莊

吳傑莊促借鏡海外立法懲處營辦商失職 選舉委員會界別議員吳傑莊表示，全球多個國家及地區，包括東南亞、歐洲甚至美國，已立法或正研究立法，要求建立廣告審查機制以防範詐騙；若搜尋器營辦商失職，部分國家更會處以高達每年營業額一成的罰款。他透露，自己兩年前已向政府提出立法建議，未來會繼續在立法會跟進此議題。