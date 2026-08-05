天氣｜天文台：除非「鯨魚」靠近廣東沿岸　否則發一號波機會頗低

天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，而位於北部灣的低壓區正為該區及廣東西部帶來驟雨。本港地區今日天氣預測部分時間有陽光。日間酷熱，但局部地區有驟雨，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹微風。天文台展望，未來數日天氣酷熱，部分時間有陽光。星期五及週末期間局部地區有驟雨。天文台又指，未來一兩日廣東沿岸風勢微弱，該區天色大致良好，天氣酷熱。同時，位於北部灣的低壓區會為該區帶來驟雨。而位於呂宋以西的熱帶氣旋鯨魚會在今日於呂宋附近的南海中部徘徊，隨後向東移向呂宋，並逐漸減弱。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在今明兩日橫過日本以南海域，並在本周後期橫過琉球群島，移向東海一帶，但隨後路徑存在變數，有較大機會於東海至華東一帶轉向偏北方向移動。受白海豚的外圍下沉氣流影響，週末期間華南天色普遍晴朗，內陸地區極端酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。