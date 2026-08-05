竹園南邨男工棚架上吸煙開工遭網民炮轟　房屋署：已即時派員上門跟進

《建築地盤全面禁煙法例》生效至今近3個星期。網上近日懷疑有工人於棚架上吸煙的照片流傳，引發網民討論。有網民昨日(4日)晚上在社交平台Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載2張相片，指出現場是竹園南邨榮園樓，時間是昨日(4日)下午4時14分。相片顯示黃大仙竹園南邨榮園樓因進行外牆維修而搭建有棚架，有工人疑於棚架上叼住燃點香煙作業。目擊者批評：「仲唔汲取教訓」。

網民：阿叔冇安全意識

照片曝光後，引起不少網民炮轟相關危險行為：「投訴佢啦，血的教訓。點解仲要咁害人」、「阿叔冇安全意識」、「有有咁X鍾意食煙呀，收咗工返屋企咪食X飽佢囉」、「星星之火可以燎原」。《建築地盤全面禁煙法例》於今年7月17日起實施，任何人在建築地盤範圍內吸煙，可被職業安全主任發出3,000元定額罰款通知書。