竹園南邨男工棚架上吸煙開工遭網民炮轟　房屋署：已即時派員上門跟進

《建築地盤全面禁煙法例》生效至今近3個星期。網上近日懷疑有工人於棚架上吸煙的照片流傳，引發網民討論。有網民昨日(4日)晚上在社交平台Facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」上載2張相片，指出現場是竹園南邨榮園樓，時間是昨日(4日)下午4時14分。相片顯示黃大仙竹園南邨榮園樓因進行外牆維修而搭建有棚架，有工人疑於棚架上叼住燃點香煙作業。目擊者批評：「仲唔汲取教訓」。
網民：阿叔冇安全意識
照片曝光後，引起不少網民炮轟相關危險行為：「投訴佢啦，血的教訓。點解仲要咁害人」、「阿叔冇安全意識」、「有有咁X鍾意食煙呀，收咗工返屋企咪食X飽佢囉」、「星星之火可以燎原」。《建築地盤全面禁煙法例》於今年7月17日起實施，任何人在建築地盤範圍內吸煙，可被職業安全主任發出3,000元定額罰款通知書。
涉事工人為私人維修師傅
房屋署昨日留意到網上社交平台有帖文指竹園(南)邨榮園樓外牆有工程人員在棚架上吸煙，竹園(南)邨物業服務辦事處即時核查，確認涉事工人並非房屋署、辦事處或其公屋保養合約承辦商之員工，而是由住戶自行聘請的私人維修師傅。有關單位早前向辦事處申請進行私人工程並獲批准。
辦事處昨日已即時派員上門跟進，當時工程已完工，遂隨即致電涉事住戶，嚴正提醒及叮囑住戶必須督促其聘請之私人工程人員嚴格遵守消防安全指引及有關禁止吸煙的法例，絕不可在棚架上吸煙，並已指示保安人員在相關私人棚架拆除前加強巡邏大廈外圍，密切留意是否有違規情況。同時，辦事處亦會張貼通告提醒所有租戶，強調租戶進行私人裝修工程時，必須確保聘用之工人遵守法規及安全指引，以保障大廈及公眾安全。
房屋署對任何在大廈工作範圍或高空棚架上違規吸煙、危害消防安全的行為持「零容忍」態度。為保障屋邨整體安全，辦事處已實施一系列主動措施，包括提升大廈外圍巡邏次數，對全邨的裝修棚架進行重點監察，並加強宣傳教育。如發現工人違規吸煙，辦事處將即時制止、記錄，並轉交相關執法部門嚴厲打擊。