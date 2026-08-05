JUPAS放榜｜1.56萬考生獲派八大或都大學位　港大中大各收12位狀元

JUPAS大學聯招今早(5日)公布正式遴選結果，今年共有45,545名申請人，較去年增加2,276人，當中15,619人獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資全日制學士學位課程、或教育大學教資會資助全日制高級文憑課程，較去年下跌約2.2%，獲派Band A首三志願則佔82.64%。另外，4,979人獲派獲派SSSDP「指定專業／界別課程資助計劃」課程，當中76.96%獲派Band A課程。

港大 狀元入讀醫學士及法學士課程

今年DSE共誕生24位「狀元」，港大透過聯招取錄其中12人，他們將分別入讀「內外全科醫學士 - 傑出醫科學人」、「內外全科醫學士」、「社會科學學士（政治學與法學）及法學士」及「工商管理學學士（法學）及法學士」課程。港大表示，今年DSE成績排名首 1% 的頂尖學生中，最大比例、超過一半選擇港大。港大今年授予的「明德學子」合共37位，為各學院中考獲最佳文憑試成績的考生，最佳六科平均達48.6分佳績。