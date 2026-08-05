JUPAS放榜｜1.56萬考生獲派八大或都大學位　港大中大各收12位狀元

JUPAS大學聯招今早(5日)公布正式遴選結果，今年共有45,545名申請人，較去年增加2,276人，當中15,619人獲派八間資助大學學士課程、都會大學自資全日制學士學位課程、或教育大學教資會資助全日制高級文憑課程，較去年下跌約2.2%，獲派Band A首三志願則佔82.64%。另外，4,979人獲派獲派SSSDP「指定專業／界別課程資助計劃」課程，當中76.96%獲派Band A課程。
港大狀元入讀醫學士及法學士課程
今年DSE共誕生24位「狀元」，港大透過聯招取錄其中12人，他們將分別入讀「內外全科醫學士 - 傑出醫科學人」、「內外全科醫學士」、「社會科學學士（政治學與法學）及法學士」及「工商管理學學士（法學）及法學士」課程。港大表示，今年DSE成績排名首 1% 的頂尖學生中，最大比例、超過一半選擇港大。港大今年授予的「明德學子」合共37位，為各學院中考獲最佳文憑試成績的考生，最佳六科平均達48.6分佳績。
中大狀元入讀醫學士課程
至於另外12位「狀元」則獲中大取錄，他們將入讀兩個醫科課程，包括內外全科醫學士課程及內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別）。中大同時取錄了14位「榜眼」考生，當中12人將入讀醫學院的內外全科醫學士課程（環球醫學領袖培訓專修組別），其餘兩人分別入讀內外全科醫學士課程及由商學院及理學院合辦的計量金融學及風險管理科學課程。中大表示，以文憑試最佳五科成績計算，全港一半考獲5科5**或以上的尖子獲中大取錄。
科大經聯招取錄1283名考生
另外，科大今年經聯招共取錄1,283名考生，超過97%為Band A考生。其中，經換算後最佳五科平均成績最高的課程為理學士（量化金融學）(38.92分)，其後依次為國際科研(37.63分)、工商管理學士（環球商業管理）(36.6分)及科技及管理學雙學位課程(34.61分)。城大今年循聯招途徑取錄人數約1,600人，獲Band A課程取錄者所佔比率約80%。教大今年透過聯招取錄約770名文憑試考生，數字與去年相若。本科課程錄取學生超過95%為Band A組別申請人，平均收生成績理想。