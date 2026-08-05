7月連場大雨有農戶零收入養魚戶損數十萬元　議員促當局降低援助門檻

天文台表示，整個7月香港天氣較正常陰暗且多雨，全月總雨量高達790.3毫米，較正常值高出超過一倍，更是自有紀錄以來總雨量第二高的7月。漁農界立法會議員陳博智今早(5日)在港台節目表示，連場大雨對漁農界造成極大打擊，有農戶更連續數月沒有收入，更有養魚戶損失數十萬，建議政府加強支援業界。

陳博智提到，原定於6月尾舉行的「2026本地有機西瓜節」及「北都粟米節」都因惡劣天氣取消，令種植西瓜、南瓜、豆角及通菜等農戶損失最大，有農戶種植的西瓜根部已經被雨水浸爛，有人更連續數月沒有收入。大雨後的酷熱天氣亦導致魚類死亡，有養魚戶損失達數十萬。他建議政府跨部門協助改善農地周邊排水通道，並向農戶提供或租借抽水及疏水設備等，又認為現時啟動支援系統的門檻過高，促請政府簡化審批程序，加快發放援助，並協助建立直銷推廣平台以助復產。