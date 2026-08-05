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出版：2026-Aug-05 11:44
更新：2026-Aug-05 11:44

7月連場大雨有農戶零收入養魚戶損數十萬元　議員促當局降低援助門檻

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7月連場大雨有農戶零收入魚戶損數十萬元，議員促當局降低援助門檻。(資料圖片)

7月連場大雨有農戶零收入魚戶損數十萬元，議員促當局降低援助門檻。(資料圖片)

天文台表示，整個7月香港天氣較正常陰暗且多雨，全月總雨量高達790.3毫米，較正常值高出超過一倍，更是自有紀錄以來總雨量第二高的7月。漁農界立法會議員陳博智今早(5)在港台節目表示，連場大雨對漁農界造成極大打擊，有農戶更連續數月沒有收入，更有養魚戶損失數十萬，建議政府加強支援業界。

陳博智提到，原定於6月尾舉行的「2026本地有機西瓜節」及「北都粟米節」都因惡劣天氣取消，令種植西瓜、南瓜、豆角及通菜等農戶損失最大，有農戶種植的西瓜根部已經被雨水浸爛，有人更連續數月沒有收入。大雨後的酷熱天氣亦導致魚類死亡，有養魚戶損失達數十萬。他建議政府跨部門協助改善農地周邊排水通道，並向農戶提供或租借抽水及疏水設備等，又認為現時啟動支援系統的門檻過高，促請政府簡化審批程序，加快發放援助，並協助建立直銷推廣平台以助復產。

7月連場大雨對漁農界造成極大打擊，陳博智促當局降低援助門檻。(資料圖片) 整個7月持續下雨，梁榮武表示天文台工作多年未遇過此情況。(資料圖片)

梁榮武：天文台工作多年未遇過此情況

香港氣象學會發言人梁榮武解釋，過往7月初天氣良好酷熱，但今年整個7月持續下雨，形容即使在天文台工作多年亦從未遇過這樣的情況。他解釋全球暖化加強了海洋蒸發，同時令大氣層容納更多水分，加上氣溫上升令風暴消散時間延長，風暴殘餘會以低壓區的形態，持續為本地帶來強烈雨帶。他強調，全球暖化加劇了極端天氣的破壞力，造成全球性影響。相比起全球暖化，他認為厄爾尼諾比較微不足道，形容全球暖化為「起火」，厄爾尼諾則是「火上加油」，所以關注點應該放在全球暖化，超級厄爾尼諾只是在這煩亂時期稍為「添亂」。

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