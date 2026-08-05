退伍軍人病｜養和醫院病人中招 源頭涉露之泉品牌飲用水裝置

一名病人早前在養和醫院住院期間，感染退伍軍人病。衞生防護中心表示，早前在院內一款供應冷卻煮沸水的裝置抽取的水樣本，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌（非1型）呈陽性反應，濃度高於醫院高風險區供水系統的行動水平，並與病人的呼吸道樣本屬同一基因序列型，中心認為，很大機會病人是透過該款裝置所提供的飲用水感染退伍軍人病。養和醫院已全面停用涉事的供水裝置。曾與病人在同一樓層留醫的其餘137人已接受醫學監測，暫時沒有人感染退伍軍人病。

中心指，涉事的供水裝置由露之泉淨水設備有限公司供應，產品名稱為「BC-Tap Classic BA-Heat Exchange」。根據供應商提供的資料，涉事供水裝置只供應予養和醫院，未有供應其他醫院。衞生署再次去信提醒全港私家醫院，為病人提供飲用水時，須嚴格遵守「預防退伍軍人病工作守則」。

院方已同意全面停用裝置

中心早前聯同機電工程署到醫院深入調查後發現，該款供應冷卻煮沸水的裝置因內置的冷卻系統，包含一條較長並捲成線圈狀的金屬水導管，在裝置不使用時存有靜止溫水，温度長期維持在有利退伍軍人桿菌滋生的範圍，而該些靜止及可能受退伍軍人桿菌污染的溫水經裝置輸出後會被直接飲用，該金屬水導管亦沒有定期進行消毒清潔。