電車堅尼地城撞斃3歲女童　司機稱無錢放棄上訴即時入獄

電車司機前年在西環撞到一名抱著3歲外孫女的六旬翁，女童被捲車底亡，電車司機被裁定1項不小心駕駛罪成，被判監4周。他就定罪和判刑提出上訴，案件今日（5日）在高等法院審理。

官：不想因無錢放棄上訴

上訴人今日並無律師代表，他自行陳詞時透露不獲批法援，自己財力不足，同時無能力，學歷亦低，因此不再提上訴。法官則表示若有需要，可以給時間讓李存入理據，不想上訴人因無錢而放棄上訴，強調法庭需見上訴人對裁決心悅誠服。李回應稱他對事件「有啲責任」，確認放棄上訴，法官遂駁回上訴，上訴人需即時服刑。