警方即日起至8.23展開全港交通執法行動　包括打擊衝紅燈

警方交代在行動期間，會透過宣傳教育及重點執法雙管齊下，改善整體交通情況。警方在第一個星期，會集中於宣傳及教育工作。而第二及第三個星期會有大型執法行動。針對駕駛者違規行為，除了設路障截查及在高點錄影搜證，警方亦會調動隱形戰車於全港快速公路加強執法，特別針對商用車輛。

警方即日起至本月23日，展開為期三星期的全港交通違例執法行動，包括打擊不專注駕駛，及行人違例事項。

警方今日在記者會總結上半年的交通意外數字，上半年一共發生7,341宗涉及傷者的交通意外，比起去年同期的8,860宗，下跌17%。而受傷人數有9,055人，比起去年同期的11,317人，下跌20%。

今年致命及嚴重受傷交通意外或創新低

另外，上半年一共發生193宗致命及嚴重受傷交通意外。本港致命及嚴重受傷交通意外宗數在過去10年一直下降，由2016年的2,508宗大幅下降至去年的559宗，創下自1954年以來的新低。而今年上半年的致命及嚴重受傷交通意外比上年同期大幅下降，若果趨勢持續，今年有望再創新低。