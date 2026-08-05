貝沙灣採用創新方式作維修保養　為業主節省10億大維修費用

樓宇大維修往往涉及高昂的費用，南區大型屋苑貝沙灣則採用創新方式為樓宇維修保養，預留管理費作為預防維修的部分支出。長遠而言，毋須因樓宇老舊而進行天價的大維修，省掉原預算達10.57億元、即平均每戶要承擔38萬元的大維修支出。
方案名為Homegevity™，透過樓宇設施大數據、物聯網感應器、各種診斷樓宇檢測，以科學數據訂出標準要求，持續檢測及應對樓宇問題，讓樓宇長期處於優良健康狀況，而毋須進行大維修。
樓齡20年或以下樓宇亦能應用方案
面對龐大的成本與大維修帶來的潛在風險，業主之一、亞洲博覽館前行政總裁哈永安獲推選成立專責小組，尋求以創新方案解決問題。專責小組決定引用Homegevity™方案，哈永安說香港私樓管理模式在半世紀以來，一直依賴及停留於以建造工程思維主導的維修保養，令大維修看似是唯一選擇。他續指只要堅持以人為本、打開溝通之門、打破慣性和因循，其實可以開闢以數據化科技管理住宅物業的新路徑。哈永安認為方案對其他樓齡約20年或以下、設施類別繁多而資產高昂的屋苑也會適用。
房地產科技協會主席王承偉表示，樓宇老化是越趨嚴峻的挑戰，Homegevity™方案在貝沙灣成功實踐，是將科技概念確實「落地」執行的突破。協會肯定此創新方案，並期待與Homegevity™以及房地產科技界緊密合作，為香港創造更美好的居住環境。