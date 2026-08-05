貝沙灣採用創新方式作維修保養　為業主節省10億大維修費用

樓宇大維修往往涉及高昂的費用，南區大型屋苑貝沙灣則採用創新方式為樓宇維修保養，預留管理費作為預防維修的部分支出。長遠而言，毋須因樓宇老舊而進行天價的大維修，省掉原預算達10.57億元、即平均每戶要承擔38萬元的大維修支出。

方案名為Homegevity™，透過樓宇設施大數據、物聯網感應器、各種診斷樓宇檢測，以科學數據訂出標準要求，持續檢測及應對樓宇問題，讓樓宇長期處於優良健康狀況，而毋須進行大維修。