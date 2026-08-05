5歲男童長期營養不良致死全身129處外傷　毒癮母被判囚22年

一名女吸毒者虐待5歲兒子，導致他4年前因長期嚴重營養不良離世，驗屍報告指男童體重僅9.7公斤，全身共有129處外傷，她承認兩項控罪，今日(5日)在高等法院判刑。法官李素蘭形容本案為恐怖、令人心碎的悲劇，直斥被告行為是經過計算且冷血及殘酷，其虐行絕非一時失控，完全喪失了作為母親應有的同理心，由於本案屬最嚴重類別案件，終判囚22年。

女被告L.S.T. (現年38歲)，承認誤殺及殘酷對待兒童兩罪，指她於2022年9月2日，在香港非法殺死男童Z，以及故意虐待或遺棄5歲的Z。案情指，被告在26歲時誕下女兒X，但被送到幼兒中心看管。至2017年4月，被告為男友誕下Z，及後Z被送往寄養家庭照顧，期間因搖晃嬰兒綜合症，導致視網膜脫落及腦出血，隨後被改送至幼兒中心及被評估為全面發展遲緩，其後被告再誕下一子Y，未幾亦被送到幼兒中心。2020年時，Z入讀幼兒園但時常缺席，在兩個學年僅各有40天到校上課，2022年1月底最後一次出席實體課後持續參與網課，但在復課後未有再到校上課。被告曾告知好友不喜歡男童，亦曾綁起其四肢以拍打手掌、掌摑及用籐條抽打懲罰。