天氣｜低壓區今明兩日移向南海中北部　天文台料週末極端酷熱(更新)

【12:10更新】天文台發出特別天氣提示，位於海南島附近的低壓區會在今明兩日(6日及7日)大致移向南海中北部，為該區帶來不穩定天氣，並與香港保持相當距離。天文台會密切監察其強度及動向。預料今明兩日本港風勢仍然微弱，未來數日高溫天氣持續，受熱帶氣旋白海豚的外圍下沉氣流影響，週末期間天氣極端酷熱，新界部分地區氣溫達36度或以上。市民特別是進行戶外活動時請留意身體狀況，慎防中暑。

【08:00更新】酷熱天氣警告現正生效。天文台發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，提醒巿民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。天文台表示，廣東沿岸風勢微弱，天色普遍晴朗。而位於海南島附近的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測天晴。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。吹微風。