Orova勒索軟件威脅擴散　港5機構列受害名單

香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)呼籲本地企業及市民提高警覺，留意新興勒索軟件組織「Orova」帶來的網絡安全風險。根據目前掌握的威脅情報，該組織於其暗網洩漏網站聲稱已入侵全球24間機構，當中包括5間香港機構，涉及資產管理、零售、製造及旅遊等行業。HKCERT已主動聯絡受影響本地機構，提供網絡安全建議並提醒企業盡快檢查系統安全狀況及啟動保安事故應變程序。
勒索軟件攻擊包括3階段
雖然Orova的暗網洩漏網站近期才被發現及監察，但根據網站公布的受害機構資料及相關時間紀錄分析，最早攻擊事件可追溯至今年5月，顯示該組織已在過去數月持續針對全球企業發動攻擊。現時不少勒索軟件組織均採用「雙重勒索」模式，在加密受害者系統前先竊取敏感資料，其後同時以系統解密及公開資料作為勒索手段，向受害機構施壓。勒索軟件攻擊一般包括3個階段，黑客首先利用未修補漏洞、弱密碼、暴力破解或網絡釣魚手法取得系統存取權限。進入企業網絡後，會進一步偵察內部系統、鎖定關鍵資產及竊取敏感資料，其後破壞備份系統後啟動大規模加密程序，並以公開敏感資料作出威脅，要求支付贖金。
防禦及保安建議
HKCERT提醒，市民切勿隨意開啟來歷不明的電郵附件或點擊可疑超連結，對不明來歷的訊息或要求提供個人資料的電郵須尤其審慎。應為電腦和流動裝置安裝可靠的防毒軟件，定期更新作業系統及各類應用程式，及時修補已知安全漏洞以堵截潛在攻擊。為重要個人帳戶設定高強度密碼，並啟用多重身份認證，亦可養成定期備份重要檔案的良好習慣，將備份儲存在不連接網絡的媒介或安全的雲端儲存空間中。若懷疑個人電腦或裝置感染勒索軟件，應立即斷開該設備的網絡連接，同時儘快尋求專業支援，切勿向黑客支付贖金。
HKCERT又建設企業加強員工保安意識及培訓，不應將遠端桌面、管理介面或其他高風險服務直接暴露於互聯網。如業務上必須提供遠端存取，應透過受控VPN或零信任存取方案，並啟用多重身份驗證、登入限制及持續監察，優先採用抗網絡釣魚的多重身份驗證方式。同時要定期檢視及更新企業使用的軟硬件系統，及時修補已知安全漏洞，並要強化網絡監控與異常偵測。定期進行備份還原演練，確保關鍵數據具備離線及異地備份，避免備份與生產系統同時遭破壞。若不幸遭受勒索軟件攻擊，切勿向黑客支付贖金，應立即啟動保安事故應變計劃，並通報相關部門尋求支援或建議。