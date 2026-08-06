Orova勒索軟件威脅擴散　港5機構列受害名單

香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)呼籲本地企業及市民提高警覺，留意新興勒索軟件組織「Orova」帶來的網絡安全風險。根據目前掌握的威脅情報，該組織於其暗網洩漏網站聲稱已入侵全球24間機構，當中包括5間香港機構，涉及資產管理、零售、製造及旅遊等行業。HKCERT已主動聯絡受影響本地機構，提供網絡安全建議並提醒企業盡快檢查系統安全狀況及啟動保安事故應變程序。

勒索軟件攻擊包括 3 階段

雖然Orova的暗網洩漏網站近期才被發現及監察，但根據網站公布的受害機構資料及相關時間紀錄分析，最早攻擊事件可追溯至今年5月，顯示該組織已在過去數月持續針對全球企業發動攻擊。現時不少勒索軟件組織均採用「雙重勒索」模式，在加密受害者系統前先竊取敏感資料，其後同時以系統解密及公開資料作為勒索手段，向受害機構施壓。勒索軟件攻擊一般包括3個階段，黑客首先利用未修補漏洞、弱密碼、暴力破解或網絡釣魚手法取得系統存取權限。進入企業網絡後，會進一步偵察內部系統、鎖定關鍵資產及竊取敏感資料，其後破壞備份系統後啟動大規模加密程序，並以公開敏感資料作出威脅，要求支付贖金。