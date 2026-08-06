Fun Coffee騙局｜吳傑莊稱手法「舊酒新瓶」　本小利大多為陷阱須提防

聲稱總部位於越南的咖啡投資企業「Fun Coffee」被揭發涉及虛擬貨幣投資騙局。選委界議員吳傑莊今早(6日)在電台節目表示，騙案手法多數是「舊酒新瓶」，市民作投資決定前必須要三思，清楚了解投資的產品及機構是否受到政府監管，任何所謂「本小利大、高回報」的投資多為陷阱，都必須要抱有懷疑態度。

有苦主是逾 10 年無見面朋友

吳傑莊指，近來的騙案都是在網上認識詐騙，今次用了很多線下手段去織網，而且涉及跨國集團，很多人到新加坡參加活動，看到過有數百人出席線下活動，或很多新加坡人來港看到類似情況，令苦主放下戒心。他透露騙徒去年先以拍攝宣傳片及參與體育活動為名接觸市民，活動結束後可獲400元酬勞，建立健康品牌形象令苦主認為賺錢很易，於是聯絡身邊的朋友，帶到該公司在旺角、尖沙嘴的咖啡店見面等，再誘導下載應用程式「做任務」，有些苦主甚至是超過10年沒有見面的朋友。