高利貸集團涉放債逾2億及招攬4學生淋紅油　警拘25人最細13歲

有組織罪案及三合會調查科4月起針對一個由三合會操控的高利貸集團展開深入調查，並於前日(4日)及昨日(5日)展開執法行動，突擊搜查集團位於旺角、火炭的3個營運中心及集團成員的住所，共拘捕20男5女，他們年齡介乎13至69歲，罪名包括「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等，當中有多名有黑社會背景的集團主腦及骨幹成員，亦包括4名學生，他們在社交平台被搵快錢廣告吸引，被招攬上門淋油追債。所有被捕人現正被扣留調查。

實際年利率高達 282% 經過詳細情報分析及深入調查，警方發現有三合會社團以持牌信貸公司作掩護，進行非法放債活動。兩個分別設於火炭及旺角的電話中心不間斷運作，由基層成員以Cold Call或透過社交媒體推銷貸款計劃，以「無須審批」、「借貸優惠」等藉口作招徠，利誘市民參與借貸，事實上會在發放貸款前會先扣起約20%的貸款作為行政費用。有個別借款人借貸1.5萬元，扣除手續費後實際得到1.2萬元，每兩星期還款3,180元，分5期還款，實際年利率高達282%，當借貸人無法準時還款時，更會被額外收取最多達貸款總額約800%的罰款。

警方表示，該集團分工明細清晰，骨幹成員負責管理各借貸人的還款進度及整理財務紀錄，並根據他們的背景及還款情況採取不同追數手法，起初會以電話或短訊追收欠款，其後追債行動逐步升級，包括以電話恐嚇，甚至上門淋潑紅油，不少上門追債的成員年僅13至14歲。至於放貸中心內部，有成員負責幫客戶填寫貸款申請，有成員負責發放貸款事宜，另一些成員則負責扣起貸款的行政費用。他們的營運手法同樣精密，位於旺角的放貸中心大門長期鎖上，門外裝有閉路電視，由職員及主腦長期監察，集團骨幹成員更在境外遙距操控放貸中心營運。犯罪集團企圖利用成員互不關聯的營運架構，阻礙警方構建完整的證據鏈條，兩個電話中心近期亦不斷轉換營運地址，以逃避追查。

檢取及凍結資產達 1034 萬元 警方發現集團貸款規模龐大，根據現場檢取的大量借貸人士個人資料，以及涉案公司戶口提存紀錄估算，集團於過去12月已向超過2,000人貸款，年貸款額逾2億港元。經初步估算，一年內最少有超過800萬港元犯罪得益直接流向集團骨幹成員的個人戶口。警方同時發現，集團主腦及骨幹成員均居於豪宅，持有大量現金及奢侈品，出入以名車代步，現時警方已凍結相關人士的多個個人戶口及集團的公司戶口，總值超過840萬港元。連同在放貸中心檢取的現金，共檢取及凍結相關資產達1,034萬港元。警方會積極跟進，並對相關人士及關聯公司作出詳細的財富調查，追查黑錢流向。