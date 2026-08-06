中大發布首個五年行動框架「TIGER」　將成立研究生書院

中大發布新一份五年策略計劃《2026-2030：騰躍新程，勵行志遠》，包括將新增研究生書院，令書院總數目增至10所。
新增研究生書院
中大將成立研究生書院，將悠久的書院制度傳統延伸至研究生層面，為來自世界各地的研究生營造充滿活力的國際化環境，促進跨學科交流，並建立長久而廣泛的人脈網絡。此外，中大將革新通識教育，融合國民教育與全球視野；同時加強與中大（深圳）及大灣區院校的合作，拓展海內外及大灣區交流實習，支援學生身心發展及終身學習。
推動跨學科研究應對全球挑戰
中大將把握北部都會區、河套合作區及粵港澳大灣區帶來的機遇，並聚焦生命健康科技、人工智能、量子科學及綠色科技等前沿領域，並進一步融入國家科研創新體系，積極參與航天、極地及深海等重大科研項目，推動從南極科學考察、航天探測到世界級創新技術轉化的全方位發展。
今次是中大校長盧煜明自去年上任後制定的首個五年計劃，他指除了是中大發展的重大里程碑，更是對接國家「十五五」規劃、積極配合香港首個五年規劃的黃金五年。策略計劃中的五大範疇砌合成「TIGER」（老虎）的行動框架，盧煜明解釋是展現勇氣、靈活與幹勁的精神，演繹中大未來的發展姿態；以及以嚴謹的態度、精準的規劃、充沛的動力，實現大學對未來的願景。中大將繼續發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，不但在生命健康科技、人工智能及量子科學等領域推動突破，也積極參與國家科研任務。在新策略計劃下，中大期望不單只創造學術成果，更能孕育影響香港、貢獻國家、惠及世界的知識和人才。
五年策略範疇
T：人才引進與培育（Talent Attraction and Development）
I：大學拓展（Institutional Development）
G：全球連繫與校友凝聚（Global and Alumni Engagement）
E：教育與學生體驗（Education and Student Experience）
R：研究與創新（Research and Innovation）