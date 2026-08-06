中大發布首個五年行動框架「TIGER」　將成立研究生書院

中大將成立研究生書院，將悠久的書院制度傳統延伸至研究生層面，為來自世界各地的研究生營造充滿活力的國際化環境，促進跨學科交流，並建立長久而廣泛的人脈網絡。此外，中大將革新通識教育，融合國民教育與全球視野；同時加強與中大（深圳）及大灣區院校的合作，拓展海內外及大灣區交流實習，支援學生身心發展及終身學習。

今次是中大校長盧煜明自去年上任後制定的首個五年計劃，他指除了是中大發展的重大里程碑，更是對接國家「十五五」規劃、積極配合香港首個五年規劃的黃金五年。策略計劃中的五大範疇砌合成「TIGER」（老虎）的行動框架，盧煜明解釋是展現勇氣、靈活與幹勁的精神，演繹中大未來的發展姿態；以及以嚴謹的態度、精準的規劃、充沛的動力，實現大學對未來的願景。中大將繼續發揮香港「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，不但在生命健康科技、人工智能及量子科學等領域推動突破，也積極參與國家科研任務。在新策略計劃下，中大期望不單只創造學術成果，更能孕育影響香港、貢獻國家、惠及世界的知識和人才。