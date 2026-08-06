沙田警區8.30起整合　田心納入沙田及馬鞍山分區

為持續提升警務效率及應對社區長遠發展，經詳細檢視後，警務處將於8月30日起，正式將田心分區併入沙田及馬鞍山分區。是次合併旨在更有效分配警務資源，確保各社區獲得適切及高效的服務，落實「裝備警隊以迎接新的挑戰」的策略方針。沙田警區今日(6日)上午在馬鞍山警署舉行簡介會，向沙田區議會、沙田區撲滅罪行委員會、沙田區分區委員會，以及多個政府部門代表和合作伙伴介紹沙田警區合併計劃。

沙田警區成立時曾設 4 個分區

沙田警區成立時，曾設4個分區──田心、沙田、馬鞍山及小瀝源。及至2001年，警區進行架構整合，將小瀝源分區併入其他分區，其後一直維持3個分區的運作模式。隨着沙田區過去20年的城市發展，人口及基建顯著變化，警務處經審慎評估後，認為有需要重新平衡區內警力資源，因此田心分區原有管轄範圍，將分別納入沙田分區及馬鞍山分區。在重新界定兩大分區的新轄區時，警務處已充分考慮緊急應變時間、地理形勢、重要地標、交通黑點，以及年度大型活動等各方面的警政需求，確保前線單位能迅速應對分區內發生的事件。