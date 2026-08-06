沙田警區8.30起整合　田心納入沙田及馬鞍山分區

為持續提升警務效率及應對社區長遠發展，經詳細檢視後，警務處將於8月30日起，正式將田心分區併入沙田及馬鞍山分區。是次合併旨在更有效分配警務資源，確保各社區獲得適切及高效的服務，落實「裝備警隊以迎接新的挑戰」的策略方針。沙田警區今日(6日)上午在馬鞍山警署舉行簡介會，向沙田區議會、沙田區撲滅罪行委員會、沙田區分區委員會，以及多個政府部門代表和合作伙伴介紹沙田警區合併計劃。
沙田警區成立時曾設4個分區
沙田警區成立時，曾設4個分區──田心、沙田、馬鞍山及小瀝源。及至2001年，警區進行架構整合，將小瀝源分區併入其他分區，其後一直維持3個分區的運作模式。隨着沙田區過去20年的城市發展，人口及基建顯著變化，警務處經審慎評估後，認為有需要重新平衡區內警力資源，因此田心分區原有管轄範圍，將分別納入沙田分區及馬鞍山分區。在重新界定兩大分區的新轄區時，警務處已充分考慮緊急應變時間、地理形勢、重要地標、交通黑點，以及年度大型活動等各方面的警政需求，確保前線單位能迅速應對分區內發生的事件。
田心報案室轉報案中心作過渡
為讓社區適應相關調整，屆時田心警署的報案室將轉為報案中心作過渡安排，每日服務時間為上午8時至晚上10時半，警方將定期檢視報案中心運作及社區需要，以作進一步安排。此外，警方亦鼓勵市民使用自助服務機及香港警察流動應用程式內的電子報案中心報案。如有緊急情況，市民應即致電999緊急求助熱線。
警務處一向按地區的警務需要及人口變化，定期檢視各警區的資源運用。縱觀過往20年，警隊亦曾多次透過分區合併，重新規劃資源，配合社區發展。於2004年、2006年及2010年，警務處曾先後將石硤尾、慈雲山及海傍分區併入鄰近分區。另外，亦曾因應實際需要，在2017年把將軍澳分區升格為警區。有關機制行之有效，確保警力調配切合實際行動需求。是次分區合併後，警方原本投放於沙田社區的資源及緊急服務將維持不變，期望透過資源整合，提升警政效能；未來亦會就資源運用作定期檢視，持續向市民提供優質服務。