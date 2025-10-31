109人報名選立會 地區直選競爭激烈 九龍中「6爭2」

新一屆立法會選舉將於12月7日舉行，而選舉提名期亦由上周五(24日)開始，選舉事務處昨共接獲33份提名表格，累計109份；當中地區直選競爭激烈，有選區或出現6人爭奪兩席。保安局長鄧炳強稱，留意到網上有人勸他人投白票或不投票，提醒行為或違反選舉及舞弊條例和國安法，強調如有需要會採取果斷執法行動。另外，公務員總工會稱為參加支持選舉活動的公務員申請特許缺勤，遭當局澄清相關活動不涉特許缺勤。

今次選舉會於地方選區、功能界別和選舉委員會界別選出共90名議員。昨日為提名期第七日再接33份提名表格，至今累計已有109人報名參選，當中10個地方選區已有44人報名；如連同各政黨名單中仍未報名人選計算在內，各區參選人數均已超過劃定的兩個議席，現階段以九龍中選區競爭最激烈，6人參選爭兩席。至於功能界別和選委界就分別有34人和31人報名。