13歲女童稱怕要性交主動提議手淫 46歲繼父否認非禮罪

46歲無業繼父涉與兒子及13歲繼女同睡一床時，摸繼女胸部及下體，兒子有所察覺後，與繼女一同離開房間，最後由繼女為他手淫。繼父否認非禮，案件今（5日）在區域法院開審。 3 人飯後入房同床睡覺 庭上透露，X的母親Y與X生父離婚後，於2013年與被告結婚，並育有一名兒子。X案發時13歲，她平日與母親同住，被告和X弟則居於另一單位。控方播出X的錄影會面，X當日早上10時放學回家，之後與被告一起去接弟弟回家，她為被告和弟弟煮飯，之後三人一同入房睡覺，被告睡在她和弟弟中間，X背對著被告。

弟弟察覺並問發生何事 期間，被告突伸手進X的衣內撫摸其胸部，X感到不舒服，因害怕而未有動作。約10分鐘後，被告再伸手入X的褲內，撫摸及指插其下體，她感到痛楚，嘗試郁動並拉開被告的手。被告仍繼續大幅度非禮X，在旁的弟弟亦察覺，並問被告發生何事。被告回覆稱：「無事。」然向X說：「不如我地出去啦。」

被告稱「以為你好 enjoy 添」 X稱事後曾就這事問被告，被告回應說：「我以為你好enjoy(享受) 添。」X稱她當時感到被告的說話「很性侮辱」，但因感到十分愕然而未有回應。

X 見被告爬到其身上 X之後跟隨被告到大廳的碌架床上，見到被告爬到她身上，感到對方想與其發生性行為。X感到十分害怕，主動提出為被告手淫，稱：「不如我幫你啦。」X接著撫摸被告陰莖並上下抽動，被告約5分鐘後射精。被告事後到廚房抽煙，X則在洗手間向朋友發送訊息稱：「老豆搞我」。 被告「我 淨係喺佢張床到自己打飛機」 控辯雙方承認事實指，被告事發後曾透過WhatsApp質問X，為何要作出如此指控，X回應稱只是說出事實。被告聞言質疑X是否有思覺失調，X強調事件絕非她發夢或幻想。被告事後被捕，他警誡下稱：「我淨係喺佢張床到自己打飛機咋，我無非禮到佢。」相關化驗報告指，在X的床上的床單和睡衣褲均驗出被告的精液。