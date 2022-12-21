14歲女遭父性侵百次感疼痛「想切掉父親的陰莖」押明年1月判刑

14歲女童自3歲起遭父親性侵，包括被父親要求手淫及口交、愛撫她私處、把陰莖放在她大腿間磨擦等，直至3年前她告知母親才揭發事件。他今日在高等法院承認非禮、企圖非禮及虐兒等15罪。邱智立法官聽畢辯方求情後需時考慮，押後案件於明年1月4日判刑。 庭上透露，認罪的被告被告H.Z.（48歲）在內地讀至高中畢業，已離婚，曾任職裝修工人。受害者創傷報告顯示，事主有嚴重創傷後遺症，有機會影響其將來。 辯方大律師馬維騉為48歲男被告求情時指，被告曾任職裝修工人，事件中被告沒有對X造成實際身體傷害，案件不涉及暴力情節，被告亦沒有插入女兒的身體。被告被捕後在錄影會面中一一承認所犯行為，被告自撰悔過書指他自知會面對長期刑罰，現時十分後悔對女兒帶來傷害，亦真誠不希望女兒出庭作證，避免對女兒造成二次傷害。

被告承認案情指，被告與事主X的母親是內地人，並於2001年結婚，被告妻子陪同X於2014年來港讀小學，被告翌年來港照顧X，兒子則留在深圳就學。事件發生於2014年至2019年，案發地點為受害女童與父親在香港及內地的住所。 X感疼痛「想 切掉父親的陰莖」 被告被控的其中10項猥褻侵犯罪、兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、一項企圖猥褻侵犯罪，控罪指出6歲女事主X與父親獨留在家中，父親突然拿X手放入他褲內，要求X為他手淫近3分鐘。父親曾在某晚脫去他與X的下身衣物，要求X爬到他身上，他便在X的大腿罅隙間上下抽插，X指她感到疼痛及想切掉父親的陰莖，翌日陰部亦感到痛楚。 被告於洗澡及睡覺時性侵X 2016年農曆新年期間，父親為8歲的X洗澡時把陰莖觸碰X的屁股及腰部，父親自知他為X洗澡時不應脫去衣物，而2人共眠時父親從後抱住X，他漸漸感到性興奮，進而把勃起的陰莖在X背部及雙腿隔衣磨擦數分鐘，X指她想獨自睡覺，父親才停下來。父親也趁X睡覺時爬到上格床撫摸X的陰部數分鐘，伸脷舔X外陰近10分鐘，X醒來後發現事件。父親趁妻子不在家時舔X外陰，按低X頭部迫使X為他口交一分鐘，愛撫X胸部。