15歲男生認管有物品意圖損壞財產等3罪 保釋至8月9日再訊

2020年7月1日有市民上街反對《國安法》立法，警方在北角一幢大廈截停3名學生，懷疑他們管有卡式石油氣連火槍、伸縮棍及錘子。3人被控管有物品意圖損壞財產、在公眾地方管有攻擊性武器共3罪，其中一名15歲男生今在東區裁判法院認罪，獲准保釋至8月9日再訊；另外2人則否認控罪受審。



案情指，當日有示威者堵路、縱火和呼叫反《國安法》口號，警方調配人員到涉案大廈布防。約晚上7時，警員在梯間發現4個背囊，與此同時首2名被告及一名女子正從大廈出入口離開，但他們身上無可疑物品，故被抄下身分證後獲放行。警員及後在其中2個背囊找到首被告的學生證和1支卡式石油氣連火槍；以及伸縮棍及錘子，並在附近找到3名被告和另外2人。他們嘗試逃走但不成功，又稱正前往購物不過說不出目的地。閉路電視片段可見，第二及第三被告曾背著上述兩個背囊，首被告跟緊在第二被告身後。



3名被告依次為17歲女生關海翹及2名15歲男生，今認罪的為第三被告。關與次被告被控於2020年7月1日，在北角僑興大廈2樓樓梯間保管1支卡式石油氣連火槍，意圖在無合法辯解的情況下使用，以損壞他人財產；第三被告被控於同日同地的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有1支伸縮棍；第三被告再被控於同日同地保管1個錘子，意圖在無合法辯解的情況下使用，以損壞他人財產。