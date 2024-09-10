16歲女生疑遭男教師非禮「告唔入」　警：案件不涉刑事成分

涉事學校回覆傳媒查詢時說，在去年5月11日得知相關懷疑的事件，與家長和學生跟進後將事交給警方處理，據了解警方因證據不足未有提出任何起訴。學校已完成內部調查，並向教育局提交了報告，當局目前正在跟進此事。

警方回覆查詢時指，東九龍總區虐兒案件調查組於去年5月12日接獲社署轉介有關個案，指一名當時16歲的女學生懷疑被一名學校男職員非禮。經調查後，警方認為案件不涉及刑事成分，故將其列為「求警調查」。

早前一名中學女學生在社交平台Threads發帖文，表示自己在前年年底參加學校的升中資訊日後，乘坐涉事男教師的車輛離校並共進午餐，隨後她提出想去教師的家中休息，抵達後提出獨自到床上午睡，惟教師叫醒她後觸摸其私處及親吻她。

事後，該男教師向女生表示，萬不能將此事公開，不然之後就不能再在這間學校教書。她事後向執法部門求助，但警員表示「告唔入」，得知這一情況後她表示心情十分沉重及感到痛苦。