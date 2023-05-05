16歲女生被父兄非禮 兄長5項控罪兩項成立候判

法官裁決時，引述事主X證供，指她在2018年某日凌晨睡覺時，遭被告摸胸而醒來；及後在2019年夏天某個晚上，被告從後靠近X，並用下體隔着褲子磨擦X臀部約5至8秒。雖然被告在警署錄影會面中，否認有發生上述兩件事。但法官指X直接交代事件，不認為她有捏造事實，考慮到X當時年紀，她沒有即時揭發、更想過原諒被告和啞忍，亦屬合理和可以理解。

現年16歲女生於2015至2019年間，疑遭生父及兄長多次非禮，包括遭兄長在旺角街頭用手肘撞胸等。現年17歲、正在應考公開試的兄長否認5項猥褻侵犯罪。經審訊後，法官游德康今於區域法院裁定其中兩罪名成立，案件押後5月24日判刑，以待索取事主創傷報告，及為被告索取感化和社會服務令報告。法官續准他以原有條件保釋，另寄語被告「唔理點都好啦，努力考好個兩科。」

被告警誡下稱 曾「用膊頭撞阿妹個胸」

其餘3次事件則分別發生在2019年至2020年期間，X稱在旺角街上、荃灣一個街市和荃灣住所內，被告用手肘和肩膀撞她胸部數次；被告警誡下曾稱他在2019年曾「用膊頭撞阿妹個胸」。

官：旺角人流多不肯定被告是否故意

法官考慮到X作供時同意當時旺角街上人流較多，人與人之間距離很近，她不肯定被告是否故意；同樣地在荃灣街市內，人流不少及環境較狹窄，「郁一郁」便有可能撞到對方，因此法官認為不能排除意外或被告貪玩的可能性。而就被告警誡下的招認，其實他沒有表明是故意，而兄妹之間會有碰撞亦非不可能，考慮到被告年紀，法官認為該招認不可給予太多比重，基於疑點利益歸於被告，終裁定3項罪名不成立。

17歲被告W.C.K.被控於2018年至2020年某4日，先後4次在荃灣某單位內猥褻侵犯女童X；及於2019年1月某日在旺角猥褻侵犯女童X。事主父親W.K.F.早前承認4項猥褻侵犯罪，亦於5月24日判刑。