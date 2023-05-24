16歲少女遭父兄多次非禮 父判囚29個月 兄判感化兩年

現年16歲女生於2015至2019年間，分別被生父及哥哥多次非禮，包括摸胸、用手指插入下體等行為。父親早前承認4項非禮罪，兄長則否認5項非禮罪受審，並被裁定2罪罪成。區院法官游德康經索取女童的創傷報告後，今（24日）判處女童父親監禁29個月，女童兄長則獲判感化兩年。

涉案兩名被告W.K.F. 及W.C.K.，為事主的父親及哥哥。控罪指，被告W.K.F. 於2015至2016年某日，在新界荃灣某單位內猥褻侵犯女童X；以及在2017年某3日，分別3次在同一地點猥褻侵犯女童X。被告W.C.K.則被控於2018年至2020年某4日，分別4次在新界荃灣某單位內猥褻侵犯女童X；及約於2019年1月某日，在九龍旺角猥褻侵犯女童X。

事主事後怪責自己背叛父親並感到內疚

法官引述X的創傷報告指，X與父親關係良好，事後亦怪責自己背叛父親並感到內疚，不知如何面對父親及其他家人。X事後曾有抑鬱徵狀且自尊心低落並受到打擊，專家建議須持續接受心理治療。X父的報告顯示他並無孌童僻且重犯機會低，法官考慮到他認罪等因素後，4罪共判囚29個月；X兄長報告則顯示，他受到電子遊戲性感角色的影響而犯案，建議他接受感化及心理輔導，法官最終決定判處感化兩年。

法官於判刑後，向有到庭的被告家人指，明白其對女童及女童兄長關心，希望其繼續盡力協助2人成長。