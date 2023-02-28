16歲少女遭父兄非禮 父認曾摸胸指插 兄拒認罪

現年16歲女生於2015至2019年間，分別被生父及哥哥多次非禮，包括摸胸、用手指插入下體等行為。該父親被控4項猥褻侵犯罪，而哥哥則被控5項猥褻侵犯罪。案件今日（28日）於區域法院開審，惟於開審前該父親承認4項控罪，哥哥則否認5項控罪繼續受審。法官游德康將該父親案件押後至3月3日處理，期間須還柙看管。
涉案兩名被告W.K.F. 及W.C.K.，為事主的父親及哥哥。控罪指，被告W.K.F. 於2015至2016年某日，在新界荃灣某單位內猥褻侵犯女童X；以及在2017年某3日，分別3次在同一地點猥褻侵犯女童X。被告W.C.K.則被控於2018年至2020年某4日，分別4次在新界荃灣某單位內猥褻侵犯女童X；及約於2019年1月某日，在九龍旺角猥褻侵犯女童X。
生父警誡下表示「我只係摸過個女3次」
被告WKF於2021年5月17日被拘捕，警誡下表示「我只係摸過個女3次」。其後警方為他進行了8次錄影會面，當中被告承認有3次行為是在2017年期間發生，又稱後悔這樣做。
被告WKF承認的案情指，他是女童X及另一被告WCK的父親。自2007年，由於其家庭沒有能力照顧X，她曾被送往童樂居、寄養家庭等，至2015年才返回荃灣某單位的住所，與被告同住。當X在荃灣單位居住時，每晚均是與WKF同睡一張床。2015至2016年的某日，下午約4時，二人獨處，X躺在床上在玩手機，WKF突然走近她，雙手突然脫去X的短褲及內褲，因X害怕，故沒有說話，用手指上下摩擦X的陰部，持續2-3分鐘。X對其行為感到反感，因他是其父親所以沒有掙扎及反抗。
被告將手指插入X的陰道「進進出出」
案情續指，在2017年某日晚上，2人一同躺在床上時，被告WKF伸手入X的褲內，並將其中1隻手指插入X陰道內「撩下撩下」，X感到疼痛，亦對被告行為感到害怕，但不敢說話，整個過程約4-5分鐘。
另一事件發生於2017年某日，被告將手指插入X的陰道「進進出出」約2-3分鐘。當時X感到不開心及不舒服，想被告停止，其後被告亦停止其行為。再有一事件發生於同年某日，被告將左手伸入X褲內，用手指在其陰部外輕輕撩動1-2分鐘，之後被告自行停止其行為。