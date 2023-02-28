16歲少女遭父兄非禮 父認曾摸胸指插 兄拒認罪

16歲少女遭父兄非禮 父認曾摸胸指插兄拒認罪受審。（資料圖片）

現年16歲女生於2015至2019年間，分別被生父及哥哥多次非禮，包括摸胸、用手指插入下體等行為。該父親被控4項猥褻侵犯罪，而哥哥則被控5項猥褻侵犯罪。案件今日（28日）於區域法院開審，惟於開審前該父親承認4項控罪，哥哥則否認5項控罪繼續受審。法官游德康將該父親案件押後至3月3日處理，期間須還柙看管。 涉案兩名被告W.K.F. 及W.C.K.，為事主的父親及哥哥。控罪指，被告W.K.F. 於2015至2016年某日，在新界荃灣某單位內猥褻侵犯女童X；以及在2017年某3日，分別3次在同一地點猥褻侵犯女童X。被告W.C.K.則被控於2018年至2020年某4日，分別4次在新界荃灣某單位內猥褻侵犯女童X；及約於2019年1月某日，在九龍旺角猥褻侵犯女童X。

生父警誡下表示「我只係摸過個女 3 次」 被告WKF於2021年5月17日被拘捕，警誡下表示「我只係摸過個女3次」。其後警方為他進行了8次錄影會面，當中被告承認有3次行為是在2017年期間發生，又稱後悔這樣做。 被告WKF承認的案情指，他是女童X及另一被告WCK的父親。自2007年，由於其家庭沒有能力照顧X，她曾被送往童樂居、寄養家庭等，至2015年才返回荃灣某單位的住所，與被告同住。當X在荃灣單位居住時，每晚均是與WKF同睡一張床。2015至2016年的某日，下午約4時，二人獨處，X躺在床上在玩手機，WKF突然走近她，雙手突然脫去X的短褲及內褲，因X害怕，故沒有說話，用手指上下摩擦X的陰部，持續2-3分鐘。X對其行為感到反感，因他是其父親所以沒有掙扎及反抗。