19人煽惑違反防疫措施 發放虛假抗疫消息被捕 鄧炳強︰正研究「假新聞法」

鄧炳強指，在第五波疫情中，有19人因涉煽惑他人違反防疫措施等罪名被捕。(資料圖片)

保安局局長鄧炳強今(11日)出席立法會大會上表示，在第五波疫情中，有人在社交平台自稱確診者並公然違反隔離規定，鼓吹確診市民四處傳播病毒。截至上月底，有19人因煽惑他人違反防疫措施、煽惑他人破壞政府防疫設施，或發放虛假抗疫消息而被警方拘捕。

實政圓桌立法會議員田北辰在會上提出質詢，關注當局如何應對假資訊問題。鄧炳強稱，民政事務局正研究其他國家和地區，應對假新聞、假資訊的經驗和處理方法，並已聘請顧問，研究多個司法管轄區近年所訂立用作規管假資訊的不同法例。

研究「假新聞法」應對假資訊

他指出，環顧世界各地，未有能以單一法例可以同時處理涉及假新聞、網絡虛假言論、以及操縱選舉的虛假資訊等情況，有關研究會借鑑不同國家及地區的法例及執行經驗，以本港具體情況制定立法規管建議。

鄧炳強又強調，雖然香港未有「假新聞法」，但現有法律已有若干條文處理散播不當資訊，無論有關行為是否發生在互聯網上，只要涉及刑事罪行，都受相關法例規管；如違反私隱條例，有需要時亦可向法院申請禁制令，亦有機制要求移除不當信息。

他指出，當局一直透過不同平台，直接向市民發放資訊及澄清信息，例如港台電視32台自2月中起成為「防疫資訊台」，作為政府向市民提供最新抗疫資訊的平台。