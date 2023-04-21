19歲女生疑睡覺時遭摸胸臀 內地來港繼父否認控罪

19歲女生疑今年2月兩度遭內地來港的繼父非禮，繼父否認兩項猥褻侵犯罪，案件今（21日）在西九龍裁判法院開審。

X感到臀部隔住被子遭人撫摸

事主X供稱，她家住九龍，是一個公屋單位，屋內沒有房間，兩張碌架床分別在大門兩側，而她平時睡在其中一床下格，被告睡在另一張床的上格，而母親和妹妹則一起睡在該床的下格。X稱2023年2月5日凌晨，她回家後沖涼和睡覺，惟半夜她醒來，並感到臀部隔住被子遭人撫摸，為時數秒，其後又感到腳腕被人捉住，她踢開對方後，感到不對勁，便下床查看，只見有物體爬上對面床的上格。X當時亦上前觀察，發現妹妹和母親Y正在熟睡，故當時認為是被告摸她。

X稱不熟香港法律所以沒即時報警

X續指，2月11日凌晨，她睡著後，再次感覺到左邊鎖骨至胸口位置遭人來回撫摸，對方又摸向她腹部，她便用手捉住對方的手，但遭甩開，她下床查看，只見一個人影跑返向對面床，她肯定是被告。X稱她事後曾告知母親，但兩人沒有立即選擇報警，因為她們不熟悉香港法律，擔心反而遭被告誣衊。X又指，由於不想讓被告聽見，故兩人走進廚房及用WhatsApp討論。