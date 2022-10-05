2元乘車優惠｜「蠱惑」紅Van貼2元乘車標記拒提供優惠　部分更疑呃政府補貼

俗稱「2元乘車優惠」的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，門檻已降至60歲，並在本年初起擴展至電車，及獲運輸署批准納入參與計劃的紅色小巴和街渡。惟有傳媒揭發，有紅色小巴雖貼上2元乘車標記，卻拒提供優惠；而有部分不在計劃中的紅色小巴路綫，卻裝有可收取長者2元車費的八達通，懷疑騙取政府補貼。

「蠱惑」紅Van八達通機移形換影

報道指，石籬來回荃灣是其中一條獲批准提供「2元乘車優惠」的紅色小巴綫，當中一輛車廂外，貼有告示指長者可使用2元乘車優惠的小巴，車上八達通機卻被蓋上，司機亦明言不能使用相關優惠。

另有不在優惠計劃參與名單上的紅色小巴，則被揭在車上裝上八達通機，並收取長者2元車費，懷疑騙取政府補貼。惟相關紅色小巴營辦商負責人回應指，涉事小巴或是將舊八達通機搬到新車使用，而由於重新到運輸署更改資料，需時2至3個月，故當中做法是否屬於濫用津貼，值得斟酌。

運輸署：或轉介警方跟進

消委會指出，若合資格乘客在上車後未能使用優惠，情況並不理想，提醒營辦商應清晰解釋未能提供優惠的原因，並指若乘客遇到相關情況，應向運輸署查詢或投訴。

運輸署回覆傳媒表示，一般10個工作天內能完成小巴換車申請，但實際時間視乎申請複雜程度。署方有定期審查紅色小巴乘搭紀錄及差額報表，並核對車牌及八達通機身編號，正調查個別異常個案，或轉介警方跟進。若證實使用未有登記計劃的車輛提供服務，不會向涉事營辦商發還相關補貼。若證實違規，署方會考慮撤銷參與計劃資格。