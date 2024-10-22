2男警性侵15歲女童存檔法庭　提10萬「掩口費」涉妨司法擬認罪

3 名男警涉嫌在2021至2022年間，先後與同一名15歲女童非法性交，並拍攝對方的色情照片和影片。當中一名男警員認罪，另兩人不認罪，並在候審期間涉向女童提出10萬元換取不出庭作供，被加控妨礙司法公正罪。案件今(22日)於區域法院提訊。
庭上透露，控辯雙方達成認罪協議，兩男警擬承認「意圖妨礙司法公正」罪，另兩人各自面對「與16歲以下女童非法性交」及「煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」罪，則存檔留法庭。法官彭中屏將案押後至11月14日答辯及求情，兩被告沒有保釋申請，繼續還押。
另一男警認企圖性交囚16個月
兩被告分別為姚燕武(29歲)及吳星熠(28歲)，同報稱公務員。兩人被控於2023年12月23日，意圖妨礙司法公正而作出一項或多於一項有妨礙司法公正傾向的作為，其中姚燕武代表吳星熠提出給女童10萬港元，以換取女童不出庭作證。庭上透露，兩人擬承認此罪。
就被告姚燕武被控一項煽惑16歲以下兒童向她作出嚴重猥褻作為；以及被告吳星熠被控一項與16歲以下的女童非法性交罪，控辯雙方達成認罪協議，兩罪會存檔法庭，沒有法庭准許不得繼續檢控。
至於同案另一被告、時任警員賴子樑(28歲)，已承認「企圖與16歲以下女童非法性交」罪，在去年9月被判監禁16個月。