2男警性侵15歲女童存檔法庭　提10萬「掩口費」涉妨司法擬認罪

3 名男警涉嫌在2021至2022年間，先後與同一名15歲女童非法性交，並拍攝對方的色情照片和影片。當中一名男警員認罪，另兩人不認罪，並在候審期間涉向女童提出10萬元換取不出庭作供，被加控妨礙司法公正罪。案件今(22日)於區域法院提訊。

庭上透露，控辯雙方達成認罪協議，兩男警擬承認「意圖妨礙司法公正」罪，另兩人各自面對「與16歲以下女童非法性交」及「煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為」罪，則存檔留法庭。法官彭中屏將案押後至11月14日答辯及求情，兩被告沒有保釋申請，繼續還押。