2萬人爭306個公務員職位 楊何蓓茵︰考生可做三方面準備

6個公務員學位職系的聯合招聘上周五截止報名，政府共接獲逾2萬申請，當中1.25萬人申請政務主任職位，即平均250人競爭一個職位。公務員事務局長楊何蓓茵指，對今次申請總數感到鼓舞，形容競爭激烈，勉勵考生多留意新聞時事，並建立有系統的邏輯思辯能力。

今次招聘的6個公務員學位職系，共306個職位，當中以二級行政主任(EOII)最多，擬聘220人，其次政務主任(AO)50人。楊何蓓茵昨在社交網站指，聯合招聘收到約20,900名申請人經網上報名，較去年收到的申請總數增加約38%，形容競爭激烈，其中政務主任職位(AO)，接獲約1.25萬份申請，較去年增加34%；至於二級行政主任職位(EOII)，接獲約1.84萬份申請，增加36%。

勉考生備戰多留意新聞時事

她又指，對於今次申請總數感到鼓舞，反映不少人，包括應屆畢業生和大學三年級學生，均有興趣加入公務員職系，為民服務。合資格的申請人會獲安排參加於12月2日在香港舉行的聯合招聘考試(JRE)。至於在內地和海外升學或居住的考生，亦會於同一日在8個香港以外城市(即北京、上海、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼)的其中一個場地應考JRE。

她指，考生在3小時內完成一中一英共兩條題，要注重答題的時間分配，免顧此失彼；並勉勵考生多留意新聞時事，加深認識公共政策和國際政經發展；多分析社會現象和政策推行的原因，鍛煉分析及寫作能力，建立有系統的邏輯思辯能力。