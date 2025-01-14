2.14修例太空油列毒品 販賣者或囚終身

年輕人吸食新興毒品太空油近年有上升趨勢，去年首三季，當局錄得174人吸食，近八成屬未滿21歲人士，更有3宗懷疑致命事故。保安局長鄧炳強指，當局擬把太空油毒品主要成分依托咪酯改列入危險藥物條例，預計2月14日修訂附屬法例，同日刊憲，法例即時生效後，販賣太空油毒品最高可被罰款500萬元及終身監禁。

鄧炳強昨在撲滅罪行委員會會議後表示，去年上半年開始發現青少年吸食太空油毒品有上升趨勢，去年首三季有174人被呈報有吸食太空油毒品，當中139人是21歲以下。本港至今錄得3宗懷疑涉及吸食太空油毒品後致命事故。執法部門截至去年11月，有144宗檢控案件，拘捕121人，檢獲10.9公斤懷疑太空油，三個數字都均較前年多超過17倍。