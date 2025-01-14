2.14修例太空油列毒品 販賣者或囚終身

年輕人吸食新興毒品太空油近年有上升趨勢，去年首三季，當局錄得174人吸食，近八成屬未滿21歲人士，更有3宗懷疑致命事故。保安局長鄧炳強指，當局擬把太空油毒品主要成分依托咪酯改列入危險藥物條例，預計2月14日修訂附屬法例，同日刊憲，法例即時生效後，販賣太空油毒品最高可被罰款500萬元及終身監禁。
鄧炳強昨在撲滅罪行委員會會議後表示，去年上半年開始發現青少年吸食太空油毒品有上升趨勢，去年首三季有174人被呈報有吸食太空油毒品，當中139人是21歲以下。本港至今錄得3宗懷疑涉及吸食太空油毒品後致命事故。執法部門截至去年11月，有144宗檢控案件，拘捕121人，檢獲10.9公斤懷疑太空油，三個數字都均較前年多超過17倍。
太空油主要成分通常為一種名叫依托咪酯的鎮靜劑，為《藥劑業及毒藥條例》管制下的第1部毒藥，非法供應或使用最高可判罰10萬元及監禁2年。保安局已在去年11月向立法會保安事務委員會提出修訂建議，將以依托咪酯列入《危險藥物條例》，加強罰則。鄧炳強透露，預計會在2月14日修訂相關附屬法例，將太空油列為毒品，同日刊憲，即時生效。
整體罪案增3.9%
另外，去年首11個月，香港整體罪案有86,774宗，比前年同期增3.9%。鄧炳強說，整體罪案錄得升幅，主因詐騙案及勒索案所帶動，詐騙案有40,470宗，按年漲8.7%，勒索案更升18.5%、至2,828宗。
鄧炳強說，詐騙案佔整體罪案數字約四成六，涉及金額85.2億元，按年多1.9億元。電話騙案飊升172.8%、有5,168宗，因去年出現大量假冒客服騙案所致。騙徒假扮客服人員，例如微信支付或支付寶平台的職員，以聲稱扣除款項為由，騙取市民的信息，並要求他們轉帳。