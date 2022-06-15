2022薪酬調查報告｜平均人工加幅3.2% 近三年最高

網上求職招聘平台JobsDB公布《2022年薪酬調查報告》，結果顯示今年香港打工仔薪酬平均加幅達3.2%；對比去年同期受訪僱員平均僅獲0.4%人工升幅，為近三年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平。

報告顯示，約有53%全職僱員獲加薪，按年增19%。其中，加薪幅度最高工種為「數據分析及研究」，錄得7.3%升幅，其次是「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」，薪酬錄得6.4%升幅，而「公關 /企業事務 」亦錄得6.1%升幅。至於凍薪（41%）及減薪（6%）的比例分別按年減少14%及5%。受疫情影響的行業仍錄得下跌，零售銷售及餐飲業平均薪酬分別下跌4.8%及1.1%。

JobsDB於今年三月至四月委託獨立調查機構，向本港共3,632名打工仔進行網上問卷調查，72%受訪僱員表示獲發雙糧或花紅，按年升6%；受訪者對就業前景亦明顯變得樂觀，六成對就業前景持中性至樂觀態度，比例較去年增加12%。

當中3至5年職齡僱員中72%獲加薪，0至2年職齡僱員中67%獲加薪。JobsDB香港區營運總監Bill Lee指出，有意轉工或轉行求職者應報讀相關課程裝備自己，提升個人競爭力及轉行勝算。

近半數人願意到海外工作

打工仔繼續對海外工作持開放態度。連續兩年（2021及2022年）調查顯示，有近半受訪者（49%及47%）不介意到海外工作。當中，越年輕的打工仔對海外工作或移民更感興趣，25歲或以下的受訪者（53%）為所有年齡組別之中比例最高；以職級劃分的話，畢業以內一年的職場「新鮮人」有六成對海外工作或移民感興趣，而高級管理層例如董事（Director）、首席執行官（CEO）亦有高達63%表示有意海外工作或移民。

另外，英國（47%）、澳洲（42%）及新加坡（30%）繼續成為打工仔們於海外工作的熱門地點。去年英國受不少年輕打工仔追捧，而今年澳洲則成為35歲或以下受訪者的首選，36-45歲首選英國，46歲或以上則繼續較傾向到內地工作。