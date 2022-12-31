2023｜膠袋稅今起加至一元　兩電元旦加價　一文睇清公共交通服務申請加價情況 (更新)

【15:30更新】更新膠袋徵費即日起加至1元
2023年即將臨近，多項公共服務亦將在新一年提高收費，中電及港燈會按年加19.8%及45.6%，創歷年新高，而各大公共交通服務亦申請加價。在經濟尚未擺脫疫情困擾下，港人2023年生活恐怕要百上加斤。本報特意整合新一年各大公共服務費加價情況，方便讀者們一文看清，以作財政預算。
兩電按年加價19.8%及45.6%
鑑於國際燃料價格上升，兩電早前宣布由明年1月起加價，中電每度電收費加至154.4仙，按年加幅19.8%；港燈每度電收費加至197仙，按年加幅達45.6%。兩電表示，政府與電力公司在討論的過程中，曾經提出不同的要求調低加幅，經詳細商討後得出今次結果。
5巴士公司申加價一至兩成 天星小輪擬加倍
至於隨著國際油價上升，公共交通服務亦申請加價。運輸及物流局早前透露，5間專營巴士公司在今年上半年開始陸續提交加價申請，加幅約一至兩成，最終需待當局審批。天星小輪亦申請加價，兩條專營航線(包括往來尖沙咀至中環或灣仔航線)票價升一倍，加價後假日成人介乎7.2至8.4元，平日成人5.2至6.4元，並取消長者免費乘船優惠，改以計劃申請政府「2元優惠計劃」。
的士再申請加價 「紅的」起錶價擬增至33元
俗稱「紅的」的市區的士繼今年7月加價後，上月再向政府申請起錶價再加6元，即增至33元，或分兩階段各加3元；至於起錶價現已加至23.5元的新界的士(綠的)亦申請加價，當中提出分階段加價或直接加價方案，最終加至29.5元。
港鐵特別車費回贈優惠延至1月31日
港鐵早前則按照「可加可減」機制凍結票價，同時延續多項優惠，包括月票、都會票現行售價維持不變，惟現時3.8%特別車費回贈優惠，原定明年1月1日完結，港鐵早前宣布有關優惠將延長一個月，至2023年1月31日。
房委會停車場收費上調
房委會轄下停車場收費，由明年元旦日起加價，月租車位方面，私家車、輕型貨車和大型巴士的露天及有蓋泊車位的收費，分別都有所上漲，電單車有蓋泊車位則由每月480元上調至520元；露天泊車位就由每月370元上調至400元。
時租收費方面，私家車位每小時加1元，輕型貨車加2元，電單車不變。至於私家車「日泊」和「24小時泊」加5元。
膠袋徵費除夕起倍增至1元
膠袋徵費將於今日除夕(12月31日)起由0.5元倍增至1元，同時取消盛載冷凍食品膠袋豁免，只有購買非完全包裝食品或非氣密包裝的外賣，譬如飯盒和紙杯，才可獲免費膠袋。