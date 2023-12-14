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2023-12-14 12:07:00

2024公眾假期請假攻略｜農曆新年請4日放10日 聖誕元旦請5日放12日「最筍」

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2024公眾假期請假攻略｜農曆新年請4日放10日 聖誕元旦請5日放12日「最筍」（am730製圖）

2024公眾假期請假攻略｜農曆新年請4日放10日 聖誕元旦請5日放12日「最筍」（am730製圖）

2024公眾假期請假攻出爐。政府公布2024年公眾假期，一共有17日(見下表)，其中最令人注目的3個長假，包括農曆新年、復活節及聖誕節，打工仔只要請3日，就可以自10日或以上的假。本報特別整理了「2024公眾假期請假攻略」，方便讀者們一文睇清，計劃2024年放假去旅行的大計，想去日本、台灣、韓國、歐洲、深圳好去處、中國高鐵遊前，不妨分享予旅伴或男朋友/女朋友。

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2024年公眾假期

  • 元旦：1月1日(星期一)、大年初一：2月10日(星期六)、大年初三：2月12日(星期一)
  • 大年初四：2月13日(星期二)、耶穌受難節：3月29日(星期五)、耶穌受難節翌日：3月30日(星期六)
  • 復活節星期一：4月1日(星期一)、清明節：4月4日(星期四)、勞動節：5月1日(星期三)
  • 佛誕：5月15日(星期三)、端午節：6月10日(星期一)、香港特區紀念日：7月1日(星期一)
  • 中秋節翌日：9月18日(星期三)、國慶日：10月1日(星期二)、重陽節：10月11日(星期五)
  • 聖誕節：12月25日(星期三)、聖誕節後第一個周日：12月26日(星期四)
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2024公眾假期請假攻略｜農曆新年請4日放10

由於2024年2月10日至13日為農曆年初一至年初四假期，打工仔只需在2月9日(年三十)、2月14日(年初五)、15日(年初五)及16日(年初七)請4日假，連同2月17日的周六和2月18日的周日，即可享有10日長假。

2024公眾假期請假攻略｜復活清明節請3日放10日

2024年3月29日(周五)至4日1日(周一)是復活節假期，而2024年的清明節假期是在4月4日(周四)，打工仔只需要在4月2日(周二)、3日(周三)及5日(周五)請假，連同之後的周六及周日計算，即可享有10天長假。

旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會） 旅行控注意｜行李箱使用及保養（am730製圖，資料來源消委會）

2024公眾假期請假攻略｜勞動節、佛誕及中秋節請2日放5日

2024年的五一勞動節假期是在周三，打工仔可以在之前兩日(4月29日至30日)請假，抑或在之後兩日(5月2日及3日)請假，連同周六及周日計算，便可自製5日小長期

同樣，2024年佛誕是在5月15日星期三，打工仔只需在之前兩日(5月13日至14日)，或之後兩日(5月16日及17日)請假，連同周六及周日計算，同樣可製5日小長期。

至於2024年的中秋節假期(9月18日)亦在星期三，打工仔只需在之前兩日(9月16日及17日)，或之後兩日(9月19日至20日)請兩日假，連同周六及周日計算，便可自製5日假期。

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2024公眾假期請假攻略｜端午節、回歸、國慶日及重陽節請1日放4日

2024年端午節(6月10日)及七一回歸假期同樣是在周一，打工仔只要在上周五或周二請1日假，即可自製4日「小黃金周」。

至於2024年十一國慶日假期是在星期二，市民只需在前一日、即9月30日周一請1日假，連同9月28日及29日是周六及周日，即可自製4日假期。

另外，重陽節假期是在10月11日星期五，打工仔只需在星期四(4月10日)或下周一(10月14日)請1日假，同樣可享有4日「小黃金周」。

2024公眾假期請假攻略｜聖誕節及元旦請5日放12日「最筍」

2024年的聖誕節假期(12月25日及26日)是在周三及周四，而2025年的元旦假是在周三，市民只需在12月23日(周一)、24日(周二)、27日(周五)以及30日(周一)和31日(周二)請5日假期，連同周六及周日計算，便可自製12日長期假，堪稱「最筍」。

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