2024公眾假期請假攻略｜農曆新年請4日放10日 聖誕元旦請5日放12日「最筍」

2024年公眾假期請假攻略出爐。政府公布2024年公眾假期，一共有17日(見下表)，其中最令人注目的3個長假，包括農曆新年、復活節及聖誕節，打工仔只要請3日，就可以自製10日或以上的假期。本報特別整理了「2024公眾假期請假攻略」，方便讀者們一文睇清，計劃2024年放假去旅行的大計，想去日本、台灣、韓國、歐洲、深圳好去處、中國高鐵遊前，不妨分享予旅伴或男朋友/女朋友。

2024 年公眾假期 元旦：1月1日(星期一)、 大年初一：2月10日(星期六)、 大年初三：2月12日(星期一)

大年初四：2月13日(星期二)、 耶穌受難節：3月29日(星期五)、 耶穌受難節翌日：3月30日(星期六)

復活節星期一：4月1日(星期一)、 清明節：4月4日(星期四)、 勞動節：5月1日(星期三)

佛誕：5月15日(星期三)、 端午節：6月10日(星期一)、 香港特區紀念日：7月1日(星期一)

中秋節翌日：9月18日(星期三)、 國慶日：10月1日(星期二)、 重陽節：10月11日(星期五)

聖誕節：12月25日(星期三)、 聖誕節後第一個周日 ：12月26日(星期四)

2024 公眾假期請假攻略｜ 農曆新年請4日放10 日 由於2024年2月10日至13日為農曆年初一至年初四假期，打工仔只需在2月9日(年三十)、2月14日(年初五)、15日(年初五)及16日(年初七)請4日假，連同2月17日的周六和2月18日的周日，即可享有10日長假。 2024 公眾假期請假攻略｜ 復活 節 及 清明節請3日放10日 2024年3月29日(周五)至4日1日(周一)是復活節假期，而2024年的清明節假期是在4月4日(周四)，打工仔只需要在4月2日(周二)、3日(周三)及5日(周五)請假，連同之後的周六及周日計算，即可享有10天長假。

2024 公眾假期請假攻略｜勞動節、佛誕及中秋節 請2日放5日 2024年的五一勞動節假期是在周三，打工仔可以在之前兩日(4月29日至30日)請假，抑或在之後兩日(5月2日及3日)請假，連同周六及周日計算，便可自製5日小長期。 同樣，2024年佛誕是在5月15日星期三，打工仔只需在之前兩日(5月13日至14日)，或之後兩日(5月16日及17日)請假，連同周六及周日計算，同樣可製5日小長期。 至於2024年的中秋節假期(9月18日)亦在星期三，打工仔只需在之前兩日(9月16日及17日)，或之後兩日(9月19日至20日)請兩日假，連同周六及周日計算，便可自製5日假期。